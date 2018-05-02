Стан здоров'я побитого Найєма погіршився

У нардепа температура 38,5 тримається другий день

Стан здоров'я побитого депутата Мустафи Найєма погіршився, повідомив брат народного депутата Масі Найєм. «Зараз забрали направлення на судмедекспертизу. Що стосується стану, йому стало гірше сьогодні, температура 38,5 тримається другий день», – зазначив Масі Найєм. Брат народного депутата також розповів деякі подробиці



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У нардепа температура 38,5 тримається другий день

Стан здоров'я побитого депутата Мустафи Найєма погіршився, повідомив брат народного депутата Масі Найєм.

«Зараз забрали направлення на судмедекспертизу. Що стосується стану, йому стало гірше сьогодні, температура 38,5 тримається другий день», – зазначив Масі Найєм.

Брат народного депутата також розповів деякі подробиці інциденту.

«Є дві точки інциденту. Одна була біля Бессарабської, друга, коли хлопці тікали, Мустафа їх наздоганяв, щоб дочекатися поліції, це відбувалося з іншого боку «Арени» (торговий комплекс в центрі Києва)», – додав брат потерпілого народного депутата.

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саітов Ахмед, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата.