Оголошено в розшук четвертого учасника побиття Найєма
- Сьогодні, 13:24
-
Розсилка
Магомед-Амін Саітов встиг вилетіти з Києва
Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата Мустафи Найєма у центрі Києва. Про це повідомили у столичній поліції.
Інформація про Магомеда-Аміна Саітова розміщена у розділі «Особи, які переховуються від органів влади».
- Регіон (орган внутрішніх справ):Шевченківське управління поліції ГУНП в м. Києві
- Категорія: особа, яка переховується від органів досудового розслідування
- Дата зникнення:01.05.2018
- Місце зникнення: Київ
- Прізвище: Саитов
- І'мя: Магомед-Амин
- По батькові: Абубакарович
- Дата народження:26.05.1989
- Стать: чоловіча
- Стаття звинувачення: ст.296 ч.2 ст.122 ч.1
- Запобіжний захід: не застосовувався
- Контактна інформація:0444860306, 0442719731
Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саітов Ахмед, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.
ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.
Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).
У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.
Напередодні ввечері Найєм повідомив, що четвертий підозрюваний у його побитті вилетів рейсом із аеропорту Борисполя до Баку.
1 травня нападникам на Найєма оголосили підозру.
Найєм також повідомив, що бійок було дві.
У другій бійці брав участь Тімербілатов Умал Русланович. Зараз він затриманий.
Найєм здивований, що учасник першого епізоду бійки Магомед-Амін Саітов встиг вилетіти з Києва.