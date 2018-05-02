Оголошено в розшук четвертого учасника побиття Найєма

Магомед-Амін Саітов встиг вилетіти з Києва

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата Мустафи Найєма у центрі Києва. Про це повідомили у столичній поліції. Інформація про Магомеда-Аміна Саітова розміщена у розділі «Особи, які переховуються від органів влади». Регіон (орган внутрішніх справ):Шевченківське управління поліції



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Магомед-Амін Саітов

Магомед-Амін Саітов встиг вилетіти з Києва

Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата Мустафи Найєма у центрі Києва. Про це повідомили у столичній поліції.

Інформація про Магомеда-Аміна Саітова розміщена у розділі «Особи, які переховуються від органів влади».

Регіон (орган внутрішніх справ): Шевченківське управління поліції ГУНП в м. Києві

Категорія: особа , яка переховується від органів досудового розслідування

Дата зникнення: 01.05.2018

Місце зникнення: Київ

Прізвище: Саитов

І'мя: Магомед-Амин

По батькові: Абубакарович

Дата народження: 26.05.1989

Стать: чоловіча

Стаття звинувачення: ст .296 ч.2 ст.122 ч.1

Запобіжний захід: не застосовувався

Контактна інформація: 0444860306, 0442719731

Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саітов Ахмед, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

Напередодні ввечері Найєм повідомив, що четвертий підозрюваний у його побитті вилетів рейсом із аеропорту Борисполя до Баку.

1 травня нападникам на Найєма оголосили підозру.

Найєм також повідомив, що бійок було дві.

У другій бійці брав участь Тімербілатов Умал Русланович. Зараз він затриманий.

Найєм здивований, що учасник першого епізоду бійки Магомед-Амін Саітов встиг вилетіти з Києва.