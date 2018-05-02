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    Оголошено в розшук четвертого учасника побиття Найєма

    Магомед-Амін Саітов встиг вилетіти з Києва
    Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата Мустафи Найєма у центрі Києва. Про це повідомили у столичній поліції. Інформація про Магомеда-Аміна Саітова розміщена у розділі «Особи, які переховуються від органів влади». Регіон (орган внутрішніх справ):Шевченківське управління поліції
    • Сьогодні, 13:24
    • Розсилка
    Магомед-Амін Саітов
    Магомед-Амін Саітов

    Магомед-Амін Саітов встиг вилетіти з Києва

    Столична поліція оголосила у розшук четвертого учасника побиття народного депутата Мустафи Найєма у центрі Києва. Про це повідомили у столичній поліції.

    Інформація про Магомеда-Аміна Саітова розміщена у розділі «Особи, які переховуються від органів влади».

    • Регіон (орган внутрішніх справ):Шевченківське управління поліції ГУНП в м. Києві
    • Категорія: особа, яка переховується від органів досудового розслідування
    • Дата зникнення:01.05.2018
    • Місце зникнення: Київ
    • Прізвище: Саитов
    • І'мя: Магомед-Амин
    • По батькові: Абубакарович
    • Дата народження:26.05.1989
    • Стать: чоловіча
    • Стаття звинувачення: ст.296 ч.2 ст.122 ч.1
    • Запобіжний захід: не застосовувався
    • Контактна інформація:0444860306, 0442719731

    Нагадаємо, 30 квітня в центрі Києва близько 18 години на депутата Мустафу Найєма було скоєно напад через інцидент на дорозі. Як повідомив у Facebook нардеп Антон Геращенко, нападниками виявилися Саітов Ахмед, 1999 року народження, Саітов Магомед-Саліх, 1996 р.н. та Умал Тімербілатов, 1996 р.н.

    ЗМІ з'ясували, що нападники, які побили Найєма і зламали йому щелепу, є постійними відвідувачами дорогих ресторанів. Батько двох підозрюваних – Абубакар Саітов. Він є членом чеченської діаспори України, проте проживає у швейцарській Женеві. 

    Поліція Києва розпочала кримінальне провадження через конфлікт, в якому постраждав нардеп. Подію кваліфікували як хуліганство. Додатково було відкрито справу за статтею 122 частина 1 (умисне тілесне ушкодження середнього ступеня).

    У соцмережі було оприлюднене відео моменту побиття Найєма, в якому брали участь п'ять нападників.

    Напередодні ввечері Найєм повідомив, що четвертий підозрюваний у його побитті вилетів рейсом із аеропорту Борисполя до Баку.

    1 травня нападникам на Найєма оголосили підозру.

    Найєм також повідомив, що бійок було дві. 

    У другій бійці брав участь Тімербілатов Умал Русланович. Зараз він затриманий.

    Найєм здивований, що учасник першого епізоду бійки Магомед-Амін Саітов встиг вилетіти з Києва.

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