Станцію Попаснянського водоканалу знеструмили через борги «ЛНР»

Причиною знеструмлення є заборгованість водоканалу, яка, за станом на 1 грудня, становить понад 162 млн грн

ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» знеструмила Петровську насосну станцію Попаснянського водоканалу Луганської області через борги. Як повідомила прес-служба компанії, станцію відключили через борги самоназваної «ЛНР». «Причиною знеструмлення є заборгованість водоканалу, яка, за станом на 1



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Причиною знеструмлення є заборгованість водоканалу, яка, за станом на 1 грудня, становить понад 162 млн грн

ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» знеструмила Петровську насосну станцію Попаснянського водоканалу Луганської області через борги.

Як повідомила прес-служба компанії, станцію відключили через борги самоназваної «ЛНР».

«Причиною знеструмлення є заборгованість водоканалу, яка, за станом на 1 грудня, становить понад 162 млн грн. При цьому борг сформувався за рахунок боргів «ЛНР», тому що 90% води, що добувається водоканалом, поставляється на неконтрольовану територію», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заборгованість Попаснянського водоканалу постійно зростає — у листопаді підприємство спожило електроенергію на 8,6 млн грн, а заплатило лише 3 млн гривень.

Як зазначається у ЗМІ, борги водоканалу постійно зростають, незважаючи на інформацію, що з початку 2017 року представники терористичної «ЛНР» почали платити за споживання води - в останній раз такі повідомлення були про передачу готівки на мосту в Щастя під наглядом ОБСЄ. Так, у жовтні водоканал спожив електроенергії на 9 млн 156 тис. грн, а сплатив тільки 7 млн 805 тис. грн.

У цілому в 2017 році оплата водоканалом електроенергії склала 45 млн 356,1 млн грн. А нараховано було 77 млн 927,8 млн грн., тобто оплата склала всього 58% від нарахування.