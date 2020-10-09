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    Уряд погрожує керівникам облдержадміністрацій за доплати медикам

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    Будемо ставити питання про звільнення відповідних керівників, - пообіцяв Шмигаль - Уряд погрожує керівникам облдержадміністрацій за доплати медикам
    Будемо ставити питання про звільнення відповідних керівників, - пообіцяв Шмигаль

    На сьогодні залишається не розв’язаною проблема з доплатами медичним працівникам за вересень у майже 160 закладах, - Шмигаль

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що голів облдержадміністрацій притягатимуть до дисциплінарної відповідальності за те, що не вирішили проблеми з доплатами медикам. Про це повідомляє Урядовий портал.

    Шмигаль зауважив, що на сьогодні залишається не розв’язаною проблема з доплатами до заробітних плат медичним працівникам за вересень.

    За його словами, не відбулися виплати майже в 160 закладах у різних областях.

    «Будемо ставити питання про звільнення відповідних керівників. Лікарі чекали грошей, при тому, що вони були виділені. Національна служба здоров’я підписувала контракти цілодобово і без вихідних. Якщо люди на місцях не хочуть працювати, будемо вдаватися до жорстких заходів», — наголосив глава уряду.

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що сьогодні на засіданні уряду буде винесено декілька постанов, в тому числі постанова щодо забезпечення киснем. Будуть виділені та розподілені по регіонах відповідні кошти в межах субвенції. Він додав, що МОЗ готовий у стислі терміни сертифікувати виробників медичного кисню.

    Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров’я заявили, що виплачувати підвищену зарплату лікарям почнуть наприкінці вересня, для цього додатково виділено 6 млрд грн.

    Раніше повідомлялося, що зарплати медиків зростуть з 1 вересня.

    До слова, у липні заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев  в інтерв’ю «Главкому» заявив, що в Україні існує недофінансування системи охорони здоров’я, проте грошей на підняття зарплат медикам наразі нема.

    Також уряд встановив суми виплат медикам, які постраждали через коронавірус.

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