«Найбільший фейк ранку». Мендель заявила, що не хворіла на коронавірус

Юлія Мендель запевнила, що робить тести на коронавірус регулярно

Прессекретарка президента запевнила, що повідомить, коли отримає позитивний тест на коронавірус

Прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що не хворіла на коронавірус. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Привіт! Здогадаєтеся, який найбільший фейк ранку?:) Якщо буде позитивний - повідомлю. Тести роблю регулярно», – стверджує Мендель.

Нагадаємо, деякі ЗМІ повідомили, що Мендель захворіла на Covid-19 на тиждень раніше Зеленського.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Зазначимо, що прессекретарка Зеленського Юлія Мендель потрапила у черговий конфуз. Вона висловила жаль, що президент почувається добре.

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков отримав позитивний результат ПЛР-тесту на коронавірус і знаходиться на самоізоляції.

Раніше також стало відомо, що коронавірус підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.

Також на коронавірус захворів міністр оборони України Андрій Таран.

Цього тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав негативний результат тесту на коронавірус.