Попри те, що Індія призупинила експорт вакцини в інші країни, міністр налаштований досить оптимістично

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли Україна отримає наступну партію індійської вакцини від коронавірусу Oxford--AstraZeneca. Попри те, що Індія призупинила експорт вакцини в інші країни, міністр налаштований досить оптимістично.

Про це йшлося в ефірі політичного ток-шоу «Право на владу».

За словами Степанова, Україна все ще не отримала дозволу на експорт вакцини з Індії, хоча планувалося отримати його в кінці березня.

«Мені здається, на початку квітня ми повинні отримати дозвіл (на експорт вакцини – ред.) і повинні почати отримувати вакцину. Ну я так оптимістично на це дивлюся«, – каже міністр.

За його словами, зараз Україна відслідковує ті «політичні процеси в Індії», через якы затримали постачання вакцини в інші країни.

«Я думаю, ця затримка не буде занадто довгою», – каже Степанов.

Він уточнив, що зараз в Україні будуть використовувати 500 тисяч доз вже отриманої вакцини AstraZeneca для першої вакцинації. Після цього почнуть використовувати китайську вакцину Sinovac Biotech. Крім того, уряд збільшив термін між введенням першого та другого щеплення до 12 тижнів.

Нагадаємо, Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca. Інші країни не зможуть її отримати до тих пір, поки населення Індії не буде вакциновано.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні офіційно розпочалася кампанія з вакцинації від Covid–19. Щеплення проводять вакциною Covishield. Її виробляє індійський Інститут сироватки крові за ліцензією британських розробників – Оксфордського університету та компанії AstraZeneca.

Очільник МОЗ Максим Степанов 25 березня підтвердив інформацію про те, що Індія зупинила експорт вакцин від коронавірусу. В Україну має надійти перша партія китайської вакцини від коронавірусу Sinovac.