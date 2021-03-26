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    До порту Одеси прибула військова допомога США

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    24 березня в порт Одеси зайшов американський суховантаж Ocean Glory - До порту Одеси прибула військова допомога США
    24 березня в порт Одеси зайшов американський суховантаж Ocean Glory

    Розвантаження обладнання триватиме до 26 березня

    Суховантаж Ocean Glory прибув до порту Одеси з вантажем у 350 т військового спорядження, зокрема 35 армійських позашляховиків «Хамві».

    Про це повідомляє «Думська».

    Очікується, що розвантаження обладнання триватиме до 26 березня. Суховантаж Ocean Glory спеціалізується на військових перевезеннях.

    Корабель побудований в 2015 році, має довжину 171 метр, ширину 25 метрів та повну вантажопідйомність близько 20 тисяч т.

    Нагадаємо, у січні цього року США вже передавали Ураїні партію у 20 позашляховиків «Хамві«.

    Нагадаємо, увечері в середу, 24 березня в порт Одеси зайшов американський суховантаж Ocean Glory. Він доставив 350 тонн військового спорядження для Збройних сил України.

    Раніше Палата представників Конгресу США схвалила надання Україні військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів в рамках військового бюджету США на 2021 фінансовий рік.

    Військова допомога Україні надається в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки, які підуть на підтримку і допомогу Збройним силам України.

    Нагадаємо, цього року Україна планує приєднатися до операції НАТО у Середземному морі.

    Збройні сили України у 2021 році планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях.

    Теги: США Україна Порту
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