До порту Одеси прибула військова допомога США
Розвантаження обладнання триватиме до 26 березня
Про це повідомляє «Думська».
Очікується, що розвантаження обладнання триватиме до 26 березня. Суховантаж Ocean Glory спеціалізується на військових перевезеннях.
Корабель побудований в 2015 році, має довжину 171 метр, ширину 25 метрів та повну вантажопідйомність близько 20 тисяч т.
Нагадаємо, у січні цього року США вже передавали Ураїні партію у 20 позашляховиків «Хамві«.
Нагадаємо, увечері в середу, 24 березня в порт Одеси зайшов американський суховантаж Ocean Glory. Він доставив 350 тонн військового спорядження для Збройних сил України.
Раніше Палата представників Конгресу США схвалила надання Україні військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів в рамках військового бюджету США на 2021 фінансовий рік.
Військова допомога Україні надається в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки, які підуть на підтримку і допомогу Збройним силам України.
Нагадаємо, цього року Україна планує приєднатися до операції НАТО у Середземному морі.
Збройні сили України у 2021 році планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях.