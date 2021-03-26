До порту Одеси прибула військова допомога США

Розвантаження обладнання триватиме до 26 березня

Суховантаж Ocean Glory прибув до порту Одеси з вантажем у 350 т військового спорядження, зокрема 35 армійських позашляховиків «Хамві».

Про це повідомляє «Думська».

Очікується, що розвантаження обладнання триватиме до 26 березня. Суховантаж Ocean Glory спеціалізується на військових перевезеннях.

Корабель побудований в 2015 році, має довжину 171 метр, ширину 25 метрів та повну вантажопідйомність близько 20 тисяч т.

Нагадаємо, у січні цього року США вже передавали Ураїні партію у 20 позашляховиків «Хамві«.

Нагадаємо, увечері в середу, 24 березня в порт Одеси зайшов американський суховантаж Ocean Glory. Він доставив 350 тонн військового спорядження для Збройних сил України.

Раніше Палата представників Конгресу США схвалила надання Україні військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів в рамках військового бюджету США на 2021 фінансовий рік.

Військова допомога Україні надається в рамках ініціативи сприяння в сфері безпеки, які підуть на підтримку і допомогу Збройним силам України.

Нагадаємо, цього року Україна планує приєднатися до операції НАТО у Середземному морі.

Збройні сили України у 2021 році планують взяти участь у 22 багатонаціональних навчаннях.