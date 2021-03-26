Кравчук вважає, що Україна має бути готова до розширення російської агресії

Кравчук переконаний, що Росія може вдатись до будь-яких агресивних дій

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук допускає, що Росія може «розширити» свою агресію. РФ не розглядає Україну як окрему державу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Дом».

За його словами, Україна має бути готова до всього.

«Я скажу відверто і хочу, щоб мене почули всі: в основному документі Росії про зовнішню політику є такий запис: «Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів Росії». Тобто вони не бачать Україну як окрему державу. Вони бачать Україну як якусь підлеглу територію, може, як губернію», – сказав Кравчук.

Він переконаний, що Росія може вдатись до будь-яких агресивних дій.

«Я впевнений, якщо Росія ризикне розширити агресію, вона зустріне опір з боку України дуже жорсткий. І не тільки від України. Світова спільнота, про що заявляли багато країн і США зокрема, не дозволить Росії поводитися так, як вона діяла до цього. Ми поставимо Росію в межі міжнародного права», – додав Кравчук.

Нагадаємо, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що назвати дату зустрічі лідерів країн «нормандського формату» можна буде після узгодження плану врегулювання конфлікту на сході України.

За його словами, зустрічі не буде, поки політичні радники не домовляться про спільний план на основі запропонованих Німеччиною і Франції кластерів для реалізації мінських угод.

«Поки не буде погоджено це питання на рівні політичних радників, поки вони не домовляться про спільний план, запропонований Францією, Німеччиною та Україною, а поки Росія мовчить... то говорити про зустріч на вищому рівні - немає такої можливості. Тим більше не можна говорити про дату зустрічі», – додав Кравчук.