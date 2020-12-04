Російської вакцини від Covid-19 не існує – Степанов

У РФ планують тим часом наступного тижня почати масштабну вакцинацію від коронавірусу лікарів і вчителів

Україна веде переговори про закупівлю вакцини Pfizer і Moderna зі Сполучених Штатів

Міністерство охорони здоров'я України не розглядає питання можливої закупівлі російської вакцини від коронавірусу, але веде переговори щодо препарату зі США. Про це в четвер, 3 грудня, заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі каналу Україна 24.

За його словами, вже пройшла зустріч з американськими дипломатами щодо закупівлі вакцин Pfizer і Moderna.

«Щодо російської вакцини - я говорив неодноразово, що не існує на сьогоднішній день російської вакцини. Коли говорять, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третю стадію - то нема про що говорити. Третя стадія - найбільша, за якої випробовується вакцина, в тому числі з точки зору її безпеки», - заявив міністр охорони здоров'я.

Тим часом президент РФ Володимир Путін доручив з наступного тижня розпочати масштабну вакцинацію від Covid-19.

Нагадаємо, що у Кремлі вважають, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною.

15 серпня Росія заявила про випуск власної вакцини від Covid-19. ВООЗ одразу ж заявила, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити, адже вона не пройшла третьої фази випробувань серед значної кількості добровольців. Влада Росії натякнула, що третьою фазою випробувань буде масова вакцинація росіян.

У Росії фіксують непоодинокі випадки зараження коронавірусом вже після щеплення вакциною «Супутник V». Зокрема, нещодавно вірус підтвердився у п'яти вакцинованих медиків.

Однак, 24 листопада, розробники російської вакцини заявили, що її ефективність перевищує 95%, тобто навіть краща за західні розробки.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.