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    Оперативні дані. За добу коронавірус виявили у понад 15 тисяч українців

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    Оперативні дані. За добу коронавірус виявили у понад 15 тисяч українців

    Минулої доби одужало 13 383 українця

    За минулу добу 3 грудня коронавірус підтвердився у 15 131 людини в Україні. Зокрема, захворіли 649 дітей та 681 медпрацівник. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Зазначимо, що днем раніше в Україні коронавірус виявили у 14 496 людей

    Також за минулу добу було госпіталізовано 1 776 осіб. Померло від ускладнень хвороби – 235.

    Також минулої доби одужало 13 383 українця.

    Здійснено тестувань за добу – 74 880 (зокрема методом ПЛР – 48 028, методом ІФА – 26 852).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 787 891 особа;
    • одужало – 397 809 осіб;
    • летальних випадків – 13 195;
    • проведено ПЛР-тестувань – 4 702 234.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 374), Дніпропетровській (1 258), Одеській (1 211), Запорізькій (1 106) та Київській (988) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    • м. Київ – 76 750 випадків;
    • Вінницька область – 18 271 випадок;
    • Волинська область – 25 465 випадків;
    • Дніпропетровська область – 42 224 випадки;
    • Донецька область – 24 595 випадків;
    • Житомирська область – 31 183 випадки;
    • Закарпатська область – 24 067 випадків;
    • Запорізька область – 34 721 випадок;
    • Івано-Франківська область – 38 588 випадків;
    • Київська область – 41 415 випадків;
    • Кіровоградська область – 5 888 випадків;
    • Луганська область – 6 726 випадків;
    • Львівська область – 48 819 випадків;
    • Миколаївська область – 20 358 випадків;
    • Одеська область – 49 131 випадок;
    • Полтавська область – 24 532 випадки;
    • Рівненська область – 32 702 випадки;
    • Сумська область – 32 080 випадків;
    • Тернопільська область – 29 007 випадків;
    • Харківська область – 58 030 випадків;
    • Херсонська область – 11 398 випадків;
    • Хмельницька область – 31 412 випадків;
    • Черкаська область – 25 492 випадки;
    • Чернівецька область – 34 710 випадків;
    • Чернігівська область – 20 327 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Степанов зазначив, що офіційна статистика Міністерства охорони здоров'я щодо виявлених випадків коронавірусу в Україні відповідає дійсності, однак в цю статистику не потрапляють безсимптомні хворі.

    Також міністр повідомив, що проводити масове тестування на коронавірус в Україні не планують, але МОЗ буде збільшувати кількість щоденних тестів на Covid-19.

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    Теги: статистика Максим Степанов хвороби коронавірус
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