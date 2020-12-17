Українці отримають обіцяні безкоштовні ліки лише навесні 2021 року, – очільник «Медичних закупівель»

Жумаділов розповів, якою була динаміка коронавірусних закупівель на початку року і зараз

За даними деяких ЗМІ, станом на жовтень було реалізовано всього 15% закупівель ліків, які були заплановані взагалі на весь 2020 рік

Генеральний директор державного підприємства «Медичні закупівлі» Арсен Жумаділов розповів, як просувається закупівля ліків, що планувалася протягом усього 2020 року.

В інтерв’ю «Главкому» Жумаділов зазначив, вони розпочали закупівлі набагато пізніше, ніж планували.

«Були готові запустити закупівельні процедури у березні цього року, по факту розпочали їх у червні. Через незалежні від нас обставини вони були сповільнені орієнтовно десь на 3-4 місяці. Закупівельні процедури відбуваються не швидко, є чітко регламентовані законом строки, яких ми маємо неухильно дотримуватися, щоб вона завершилася успішно. У протилежних випадках такі закупівлі будуть оскаржені в адміністративному чи у судовому порядку», – пояснив він.

За словами гендиректора, «станом на сьогодні із загального обсягу у 6 млрд грн, виділених на закупівлі у цьому році, ми завершили процедури на загальну суму у більш ніж 4 млрд».

«Буквально щодня ми завершуємо ще десятки процедур, за якими потім укладаємо договори. Деякі товари за укладеними договорами вже поставляються у країну. Проте, через затримку із процедурами, найбільші обсяги поставок очікуються у 1-2 кварталі 2021 року», – зазначив він.

Крім того, Жумаділов наголосив, що «дуже прикро, що ми виходимо на пік у грудні».

«Якщо наступного року розпочнемо наші закупівлі все ж у березні, то відповідно, наш пік припаде на серпень, тобто будемо у тій ситуації, де ми сьогодні є, але не у грудні, а у серпні. Таким чином уже на вересень, жовтень, листопад, грудень припадатимуть не просто перші, а більша частина поставок. На жаль, цього року я не маю чим похвалитися у силу незалежних від ДП обставин», – додає він.

Також, Жумаділов поділився, якою була динаміка коронавірусних закупівель на початку року і зараз.

«Насамперед, ми організували закупівлю захисту слизових оболонок для медичного персоналу: це медичні маски, респіратори, захист очей. Відповідну потребу МОЗ ми закрили дуже швидко, ще влітку, поставивши все у наші склади і потім організувавши розвезення по регіонах», – каже він.

Жумаділов додає, що «одночасно із цим проводили закупівлю захисного одягу».

«Наші виробники протягом тривалого часу приводили свою продукцію у відповідність до вимог чинного законодавства. Навесні та влітку вони ще не були готові поставляти захисний одяг у суворій відповідності до наших вимог, восени ситуація вже нарешті була виправлена. Станом на зараз у нас буквально щотижня відбуваються значні поставки захисного одягу на наші склади та розвезення по регіонах», – сказав він.

Гендиректор також прокоментував розвиток кримінальної справи, яка розпочалася проти нього за часів, коли міністром охорони здоров’я був Ілля Ємець та чим вона завершилася.

«Немає руху, і якогось руху там бути не може. Формально справи відкривалися за фактом зловживань, але ми розуміємо, що насправді спрямовувалися проти мене. Ініціаторами були колишнє і чинне керівництво МОЗ. У кожній зі справ мене викликали на допити, мабуть, для того, щоб справити враження. Справили: гнітюче враження: наші податки на утримання правоохоронних органів можуть використовуватись для порожнього політичного тиску. Я дуже сподіваюся, що така практика як «справи про всяк випадок», в Україні буде відходити у небуття», – зазначив Жумаділов.