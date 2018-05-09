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    Сто тонн в місяць: на Прикарпатті двоє чоловіків організували підпільний спиртзавод

    Незаконну діяльність зловмисники маскували під виглядом виробництва біопалива
    Співробітники Служби безпеки України блокували в Івано-Франківській області нелегальне виробництво етилового спирту. Правоохоронці встановили, що двоє жителів обласного центру організували роботу підпільного заводу з виготовлення гуртових партій спирту в одному із населених пунктів Богородчанського району. Незаконну діяльність зловмисники
    • Сьогодні, 06:48
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    На Івано-Франківщині СБУ блокувала нелегальне виробництво спирту
    Фото: СБУ
    На Івано-Франківщині СБУ блокувала нелегальне виробництво спирту

    Незаконну діяльність зловмисники маскували під виглядом виробництва біопалива

    Співробітники Служби безпеки України блокували в Івано-Франківській області нелегальне виробництво етилового спирту.

    Правоохоронці встановили, що двоє жителів обласного центру організували роботу підпільного заводу з виготовлення гуртових партій спирту в одному із населених пунктів Богородчанського району. Незаконну діяльність зловмисники маскували під виглядом виробництва біопалива.

    За попередньою інформацією, виробнича потужність «підприємства» складала понад сто тонн продукту в місяць. Виготовлений спирт ділки збували на території області та в сусідні регіони.

    Під час обшуків у нелегальному цеху та за місцем проживання фігурантів справи співробітники СБУ виявили понад десять тон спирту та «чорну» бухгалтерію.

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    Сто тонн в місяць: на Прикарпатті двоє чоловіків організували підпільний спиртзавод
    Сто тонн в місяць: на Прикарпатті двоє чоловіків організували підпільний спиртзавод
    Сто тонн в місяць: на Прикарпатті двоє чоловіків організували підпільний спиртзавод
    Сто тонн в місяць: на Прикарпатті двоє чоловіків організували підпільний спиртзавод
    Сто тонн в місяць: на Прикарпатті двоє чоловіків організували підпільний спиртзавод
    Сто тонн в місяць: на Прикарпатті двоє чоловіків організували підпільний спиртзавод
    Сто тонн в місяць: на Прикарпатті двоє чоловіків організували підпільний спиртзавод
    Сто тонн в місяць: на Прикарпатті двоє чоловіків організували підпільний спиртзавод
    Фото: СБУ

    У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

    Операція з викриття протиправних дій проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

    СБУ Івано-Франківщина алкоголь
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