Сто тонн в місяць: на Прикарпатті двоє чоловіків організували підпільний спиртзавод

Незаконну діяльність зловмисники маскували під виглядом виробництва біопалива

Співробітники Служби безпеки України блокували в Івано-Франківській області нелегальне виробництво етилового спирту. Правоохоронці встановили, що двоє жителів обласного центру організували роботу підпільного заводу з виготовлення гуртових партій спирту в одному із населених пунктів Богородчанського району. Незаконну діяльність зловмисники



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Фото: СБУ На Івано-Франківщині СБУ блокувала нелегальне виробництво спирту

Незаконну діяльність зловмисники маскували під виглядом виробництва біопалива

Співробітники Служби безпеки України блокували в Івано-Франківській області нелегальне виробництво етилового спирту.

Правоохоронці встановили, що двоє жителів обласного центру організували роботу підпільного заводу з виготовлення гуртових партій спирту в одному із населених пунктів Богородчанського району. Незаконну діяльність зловмисники маскували під виглядом виробництва біопалива.

За попередньою інформацією, виробнича потужність «підприємства» складала понад сто тонн продукту в місяць. Виготовлений спирт ділки збували на території області та в сусідні регіони.

Під час обшуків у нелегальному цеху та за місцем проживання фігурантів справи співробітники СБУ виявили понад десять тон спирту та «чорну» бухгалтерію.

У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття протиправних дій проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.