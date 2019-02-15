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    У світі

    Росія не збирається виконувати ракетний договір - генсек НАТО

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    Столтенберг зазначив, що пропозиції Росії дозволити &laquo;інспекцію&raquo; ракет 9M729 не відповідають умовам договору про РСМД - Росія не збирається виконувати ракетний договір - генсек НАТО
    Столтенберг зазначив, що пропозиції Росії дозволити «інспекцію» ракет 9M729 не відповідають умовам договору про РСМД

    Ми розпочали планування і підготовку до світу без договору, - Столтенберг

    Російська Федерація не дає позитивних сигналів щодо своїх намірів повернутися до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим під час Мюнхенської конференції з безпеки.

    «Ми розпочали планування і підготовку до світу без договору. Ми не можемо бути наївними», - сказав Столтенберг, якого цитує в Twitter журналістка Тері Шульц.

    Столтенберг також зазначив, що пропозиції Росії дозволити «інспекцію» ракет 9M729 не відповідають умовам договору про РСМД.

    Як відомо, США готові продовжити переговори щодо договору, якщо Росія погодиться знищити ракети 9M729.

    Росія у свою чергу заявила, що США повинні знищити свої системи протиракетної оборони MK-41, розгорнуті в Румунії, щоб повернутися до дотримання ракетного договору.

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