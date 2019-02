Росія не збирається виконувати ракетний договір - генсек НАТО

Ми розпочали планування і підготовку до світу без договору, - Столтенберг

Російська Федерація не дає позитивних сигналів щодо своїх намірів повернутися до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим під час Мюнхенської конференції з безпеки.

«Ми розпочали планування і підготовку до світу без договору. Ми не можемо бути наївними», - сказав Столтенберг, якого цитує в Twitter журналістка Тері Шульц.

Столтенберг також зазначив, що пропозиції Росії дозволити «інспекцію» ракет 9M729 не відповідають умовам договору про РСМД.

