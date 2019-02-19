РФ у січні показала не ту ракету, – американські ЗМІ



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ЦРУ підозрює Росію в підміні ракети 9М729 під час офіційної демонстрації

Показана пускова установка менша чим та, що використовується для ракети 9М729

Американське видання The Daily Beast із посиланням на свої джерела в розвідці США стверджує, що росіяни в рамках прес-конференції 23 січня 2019 року показали зовсім іншу ракету чим ту, яка на думку американці порушує угоду РСМД.

За оцінками ЦРУ і Агентства геопросторової розвідки фрагмент представленої ракети, пускова установка і документація не мають нічого спільного із ракетою 9М729.

Американські спецслужби вважають, що показаний контейнер коротший чим той, що використовується для забороненої угодою РСМД ракети 9М729.

Так само пускова установка немає жодного відношення до забороненої ракети. Міноборони РФ поки іще не прокоментувало цей матеріал американського видання.

Слід зазначити, що заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь заявив у прес-центрі «Главкома», що розірвання договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД) між США та РФ вигідне для України. Адже вона може запропонувати США розмістити свої ракети в себе. Це допоможе стримати агресію РФ.