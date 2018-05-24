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    Стрілянина у Черкасах: у «Батьківщині» підтвердили загибель депутата облради

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    Стрілянина у Черкасах: у «Батьківщині» підтвердили загибель депутата облради

    Невідомий чоловік прийшов до офісу і почав стрілянину, внаслідок чого Сергій Гура загинув

    У всеукраїнському об’єднанні «Батьківщина» підтвердили загибель представника цієї політичної сили, депутата Черкаської облради Сергія Гури.

    Як повідомили Радіо Свобода в місцевому осередку партії, інцидент стався не в офісі об’єднання «Батьківщина», а в особистому офісі депутата в центрі міста Черкаси.

    Як повідомляють ЗМІ, невідомий чоловік прийшов до офісу і почав стрілянину, внаслідок чого Сергій Гура загинув.

    Поліція наразі цей інцидент не коментує.

    Нагадаємо, черкаські місцеві ЗМІ повідомили, що ввечері у четвер, 24 травня, поліція штурмувала офіс громадської організації ВО «Черкащани», де за попередньою інформацією, озброєний невідомий тримав заручника.

    Джерело у правоохоронних органах повідомило «Главкому», що в офісі ВО «Черкащани» у Черкасах відбулася сутичка між депутатом Черкаської обласної ради від ВО «Батьківщина» Сергієм Гурою та його колишнім охоронцем Миколою Гончаром.

    Батьківщина ЗМІ поліція чоловік
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