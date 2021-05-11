Що відомо про хлопця, який влаштував теракт у російській школі (фото, відео)

За даними ЗМІ, Ільназ закінчив цю школу

Хлопець народився в день терактів в США – 11 вересня 2001 року

Одним з підлітків, які влаштували вранці 11 травня бійню в школі № 175 (Казань, Росія), є Ільназ Галявієв. Його фото опублікував Telegram-канал Mash.

«Це Ільназ Галявієв, йому 19 років і це він – один з двох казанських стрільців... При затриманні Ільназ заявив, що за адресою його прописки закладена бомба», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє Telegram-канал Life Shot, хлопець народився в день терактів в США – 11 вересня 2001 року.

За даними Telegram-каналу 112, Ільназ закінчив цю школу. Під час навчання у нього склалися погані стосунки з учнями та вчителями. Першим стрілець убив охоронця, потім напав на вчительку і розстріляв у коридорі учнів.

За даними Інтерфаксу, будівля школи оточено бійцями Росгвардії, група озброєних бійців висунулася до будівлі. На місце прибули десятки машин швидкої допомоги, автомобілі поліції.

Нагадаємо, учениця середньої школи у місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька осіб отримали поранення.