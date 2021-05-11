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    Що відомо про хлопця, який влаштував теракт у російській школі (фото, відео)

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    За даними ЗМІ, Ільназ закінчив цю школу - Що відомо про хлопця, який влаштував теракт у російській школі (фото, відео)
    За даними ЗМІ, Ільназ закінчив цю школу
    Фото: Mash

    Хлопець народився в день терактів в США – 11 вересня 2001 року

    Одним з підлітків, які влаштували вранці 11 травня бійню в школі № 175 (Казань, Росія), є Ільназ Галявієв. Його фото опублікував Telegram-канал Mash.

    «Це Ільназ Галявієв, йому 19 років і це він – один з двох казанських стрільців... При затриманні Ільназ заявив, що за адресою його прописки закладена бомба», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомляє Telegram-канал Life Shot, хлопець народився в день терактів в США – 11 вересня 2001 року.

    За даними Telegram-каналу 112, Ільназ закінчив цю школу. Під час навчання у нього склалися погані стосунки з учнями та вчителями. Першим стрілець убив охоронця, потім напав на вчительку і розстріляв у коридорі учнів.

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    Що відомо про хлопця, який влаштував теракт у російській школі (фото, відео)
    Що відомо про хлопця, який влаштував теракт у російській школі (фото, відео)

    За даними Інтерфаксу, будівля школи оточено бійцями Росгвардії, група озброєних бійців висунулася до будівлі. На місце прибули десятки машин швидкої допомоги, автомобілі поліції.

    Нагадаємо, учениця середньої школи у місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька осіб отримали поранення.

    Теги: Росія теракт ЗМІ США навчання стрілянина
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