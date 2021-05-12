У Києві сталася стрілянина, є потерпілий (фото)

Конфлікт між чоловіками виник через ревнощі до жінки

Сьогодні, 12 травня, на вулиці Волгоградській у Солом’янському районі Києва між двома чоловіками відбувається конфлікт, у ході якого один із чоловіків дістав пістолет та кілька разів вистрілив в опонента. За вказаною адресою негайно виїхав екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та лікарі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські встановили, що між 33-річним потерпілим та його знайомим через ревнощі до жінки виник конфлікт, у ході якого правопорушник дістав пістолет, кілька разів вистрілив у бік опонента та втік. Отримавши прикмети нападника, працівники поліції обстежили прилеглу територію та неподалік від місця скоєння правопорушення помітили чоловіка, схожого за описом. Його зупинили для перевірки та під час поверхневого огляду виявили у нього предмет, схожий на травматичний пістолет.

З місця події експерти вилучили пістолет та гільзу, які в подальшому будуть направлені на експертизу.

Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а потерпілого госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.

Затриманий – місцевий мешканець, 1974 року народження.

Слідчим Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та наразі проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин події.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно в Києві на проспекті Григоренка пролунали постріли. За попередньою інформацією, між чоловіками, що відпочивали, відбувся конфлікт, в результаті чого один з них дістав предмет, схожий на пістолет та здійснив кілька пострілів.