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    У мережі з’явилося відео допиту «казанського терориста». Він вважає себе богом (18 +)

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    В результаті стрілянини, яку влаштуав&nbsp;Ільназ Галявієв, загинули десять осіб - У мережі з’явилося відео допиту «казанського терориста». Він вважає себе богом (18 +)
    В результаті стрілянини, яку влаштуав Ільназ Галявієв, загинули десять осіб
    Фото: Mash

    Ільназ Галявієв зазначив, що зрікся своїх батьків

    Ільназ Галявієв, який влаштував бійню в коледжі в російській Казані, називав себе богом і хотів, щоб про це дізналися всі. Про це він заявив під час допиту, відео якого опублікували в мережі.

    На записі видно, що затриманий демонструє явні ознаки не стабільної психіки.

    «Я усвідомив себе богом не відразу, місяці два тому. А влітку в мені почав пробуджуватися монстр, конкретно. Я всіх почав ненавидіти. Я завжди всіх ненавидів і почав ще більше ненавидіти. Не приписуйте мені якусь екстрасенсорну або психологічну херню», – каже затриманий на відео.

    Обережно! На відео присутня ненормативна лексика

    Також Галявієв зазначив, що зрікся своїх батьків. «Мені ніхто не говорив, я сам два місяці тому усвідомив, що я бог. Я вперше сказав це своїй мамі, у мене мами немає, я її на «ви» просто називаю. Вона мені не мати. У мене немає батьків, я вас всіх ненавиджу. У мене немає матері, я від усіх відмовився. Жінка, яка мене народила, це не мати. Немає ні мами, ні тата, я їх так ніколи не називав», – зазначає Галявієв.

    Вранці 11 травня в Казані в школі № 175 на вулиці Джаудата Файзі сталася стрілянина і вибух.

    Спочатку ЗМІ повідомляли, що бійню в школі влаштували два підлітки. Однак, пізніше з'явилася інформація, що Ільназ Галявієв діяв один, його затримали.

    В результаті стрілянини загинули десять осіб. Повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися.

    Теги: вибух Росія теракт школа смерть стрілянина
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