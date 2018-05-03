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    Субсидії по-новому: нові правила гри. Прес-конференція

    Хто буде позбавлений субсидій та як проходитиме верифікація бажаючих отримати допомогу від держави
    У четвер, 3 травня, о 12:00 в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція «Субсидії по-новому: які нові правила гри?». Запрошені гості: Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», експерт в питаннях ЖКГ, який проаналізує нові правила гри для отримання
    • Сьогодні, 12:08
    • Розсилка

    Хто буде позбавлений субсидій та як проходитиме верифікація бажаючих отримати допомогу від держави

    У четвер, 3 травня, о 12:00 в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція «Субсидії по-новому: які нові правила гри?».

    Запрошені гості: Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», експерт в питаннях ЖКГ, який проаналізує нові правила гри для отримання субсидій з 1 травня, критерії бідності, хто буде позбавлений субсидій, як проходитиме верифікація бажаючих отримати субсидії.

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    ЖКГ
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