Субсидії по-новому: нові правила гри. Прес-конференція

Хто буде позбавлений субсидій та як проходитиме верифікація бажаючих отримати допомогу від держави

У четвер, 3 травня, о 12:00 в ІА «Главком» (вул. Шовковична, 8/20) відбудеться прес-конференція «Субсидії по-новому: які нові правила гри?». Запрошені гості: Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста», експерт в питаннях ЖКГ, який проаналізує нові правила гри для отримання