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    Сучасне кріпацтво у Польщі: українці терплять жахливі умови праці, - експерт

    У Польщі діє законодавство, яке трохи нагадує рабовласництво
    Українці, які працюють у Польщі, дуже часто терплять жахливі умови праці, але не звільняються, оскільки кожен іноземний працівник там фактично прив’язаний до конкретного роботодавця. Про це розповіла в інтерв’ю «Главкому» лідер організації «Євромайдан Варшава» Наталія Панченко. Здебільшого українці, які
    • Сьогодні, 09:19
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    Українські працівники у Польщі
    Українські працівники у Польщі

    У Польщі діє законодавство, яке трохи нагадує рабовласництво

    Українці, які працюють у Польщі, дуже часто терплять жахливі умови праці, але не звільняються, оскільки кожен іноземний працівник там фактично прив’язаний до конкретного роботодавця. Про це розповіла в інтерв’ю «Главкому» лідер організації «Євромайдан Варшава» Наталія Панченко.

    Здебільшого українці, які телефонують на лінію «Євромайдану Варшава» та розповідають, що їхні права порушуються, нічого з цим не роблять. «Коли ж ми пропонуємо поскаржитись у відповідні органи, або змінити роботодавця, нам пояснюють, що не бажають скаржитися через страх втратити роботу і неможливості за місяць знайти нову. Таким чином, українці мають терпіти погане ставлення до себе, яке б в інших обставинах і умовах не терпіли б», - пояснила Панченко.

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    За словами лідера організації «Євромайдан Варшава», наші співвітчизники не мають вибору.

    «Наразі у Польщі діє законодавство, яке, на жаль, у XXI столітті трохи нагадує рабовласництво, оскільки кожен іноземний працівник фактично прив’язаний до конкретного роботодавця», - додала Панченко.

    Нагадаємо, міжнародна компанія Lindab, що має виробничі потужності під Варшавою, зобов’язала співробітників-українців носити одяг у кольорах національного прапору, через що зіткнулася із звинуваченнями в дискримінації. Скарг з боку працівників українського походження не надходило. 

    Польський омбудсмен звернеться до інспекції праці для проведення перевірок на заводі Lindab під Варшавою, оскільки вимоги до українців «можуть мати дискримінаційний характер»

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