У Польщі перевірять завод, де працівників з України змусили носити синьо-жовту уніформу

Омбудсмен звернеться до інспекції праці для проведення перевірок на заводі Lindab під Варшавою

Підприємство Lindab у Польщі перевірять через можливу дискримінацію працівників з України. Про це пише газета Wyborca з посиланням на заяву представника офісу польського уповноваженого з прав людини Леслава Новацкі. За його словами, омбудсмен звернеться до інспекції праці для проведення перевірок на заводі Lindab під Варшавою, оскільки



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Омбудсмен звернеться до інспекції праці для проведення перевірок на заводі Lindab під Варшавою

Підприємство Lindab у Польщі перевірять через можливу дискримінацію працівників з України.

Про це пише газета Wyborca з посиланням на заяву представника офісу польського уповноваженого з прав людини Леслава Новацкі.

За його словами, омбудсмен звернеться до інспекції праці для проведення перевірок на заводі Lindab під Варшавою, оскільки вимоги до українців «можуть мати дискримінаційний характер».

Нагадаємо, міжнародна компанія Lindab, що має виробничі потужності під Варшавою, зобов’язала співробітників-українців носити одяг у кольорах національного прапору, через що зіткнулася із звинуваченнями в дискримінації.