Суд арештував луганчанина, який сплюндрував меморіал Героям Небесної Сотні

Засуджений переконував суд, що у нього виник нервовий зрив

Печерський райсуд Києва засудив уродженця Луганської області Юрія Чеканова до чотирьох місяців арешту за плюндрування столичного меморіального комплексу на честь Героїв Небесної Сотні. Про це стало відомо «Главкому» з вироку від 23 листопада. За даними слідства, 5 жовтня Чеканов, застосовуючи фізичну силу, скинув руками на пішохідну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зруйнований пам'ятник Небесній сотні у Києві

Засуджений переконував суд, що у нього виник нервовий зрив

Печерський райсуд Києва засудив уродженця Луганської області Юрія Чеканова до чотирьох місяців арешту за плюндрування столичного меморіального комплексу на честь Героїв Небесної Сотні.

Про це стало відомо «Главкому» з вироку від 23 листопада.

За даними слідства, 5 жовтня Чеканов, застосовуючи фізичну силу, скинув руками на пішохідну доріжку та сходи з тротуарної плитки гранітні пам'ятники, встановлені на честь загиблих Героїв Небесної Сотні, які при падінні пошкодились та пошкодили плити та сходи меморіального комплексу.

Юрій Чеканов. Фото з Інтернет-мережі

У суді обвинувачений визнав себе винним і заявив, що того дня у нього «виник нервовий зрив, оскільки він був переконаний, що пам'ятникам є місце на кладовищі, руками зіпнув гранітні споруди».

Правоохоронці кваліфікували дії Чеканова за ч.1 ст.296 КК України («Хуліганство»).

У тексті вироку наголошується, що, обираючи міру покарання, суд дійшов до висновків про неможливість виправлення Юрія Чеканова без ізоляції від суспільства, насамперед виходячи з демонстративної зневаги до пам'яті загиблих.

За даними речника Нацполіції Ярослава Тракала, засуджений, 1974 року народження останнім часом проживав у Севастополі і приїхав до Києва з окупованого Криму.