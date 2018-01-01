Аваков прокоментував затримання пізозрюваного у вбивстві Ноздровської
- Сьогодні, 19:04
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Міністр про підозрюваного в убивстві правозахисниці: докази більш ніж вагомі
Інформація про затриманого підозрюваного в убивстві юристки Ірини Ноздровської буде розкрита 9 січня. Про це голова МВС Арсен Аваков написав в мережі Тwitter.
«Так, поліція затримала підозрюваного у вбивстві І.Ноздровської. Докази більш ніж вагомі. Не потрібно домислів - інформація буде повністю розкрита після закінчення триваючих слідчих дій – завтра», - йдеться в повідомленні.
Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві.
Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.
Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.
Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.
Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.
Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.
2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.