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    Аваков прокоментував затримання пізозрюваного у вбивстві Ноздровської

    Міністр про підозрюваного в убивстві правозахисниці: докази більш ніж вагомі
    Інформація про затриманого підозрюваного в убивстві юристки Ірини Ноздровської буде розкрита 9 січня. Про це голова МВС Арсен Аваков написав в мережі Тwitter. «Так, поліція затримала підозрюваного у вбивстві І.Ноздровської. Докази більш ніж вагомі. Не потрібно домислів - інформація буде повністю розкрита після закінчення триваючих
    • Сьогодні, 19:04
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    Арсен Аваков
    Арсен Аваков

    Міністр про підозрюваного в убивстві правозахисниці: докази більш ніж вагомі

    Інформація про затриманого підозрюваного в убивстві юристки Ірини Ноздровської буде розкрита 9 січня. Про це голова МВС Арсен Аваков написав в мережі Тwitter.

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    «Так, поліція затримала підозрюваного у вбивстві І.Ноздровської. Докази більш ніж вагомі. Не потрібно домислів - інформація буде повністю розкрита після закінчення триваючих слідчих дій – завтра», - йдеться в повідомленні.

    Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві. 

    Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП  і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

    Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.

    Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки

    Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.

    Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.

    2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.


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