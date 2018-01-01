Аваков прокоментував затримання пізозрюваного у вбивстві Ноздровської

Міністр про підозрюваного в убивстві правозахисниці: докази більш ніж вагомі

Інформація про затриманого підозрюваного в убивстві юристки Ірини Ноздровської буде розкрита 9 січня. Про це голова МВС Арсен Аваков написав в мережі Тwitter. «Так, поліція затримала підозрюваного у вбивстві І.Ноздровської. Докази більш ніж вагомі. Не потрібно домислів - інформація буде повністю розкрита після закінчення триваючих



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Арсен Аваков

Міністр про підозрюваного в убивстві правозахисниці: докази більш ніж вагомі

Інформація про затриманого підозрюваного в убивстві юристки Ірини Ноздровської буде розкрита 9 січня. Про це голова МВС Арсен Аваков написав в мережі Тwitter.

«Так, поліція затримала підозрюваного у вбивстві І.Ноздровської. Докази більш ніж вагомі. Не потрібно домислів - інформація буде повністю розкрита після закінчення триваючих слідчих дій – завтра», - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомлялося, поліція затримала підозрюваного у вбивстві.