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    Політика

    Верховна Рада повернеться до роботи 2 червня: що розглянуть нардепи

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    Рада пішла на вимушені канікули через виявлені у нардепів випадки коронавірусу - Верховна Рада повернеться до роботи 2 червня: що розглянуть нардепи
    Рада пішла на вимушені канікули через виявлені у нардепів випадки коронавірусу

    В першу чергу нардепи розглянуть Програму уряду

    Верховна Рада повернеться до звичайного режиму роботу вже у вівторок, 2 червня. В перший тиждень парламент планує відправити на доопрацювання Програму уряду.

    Про це повідомила у Facebook заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

    Окрім Програми уряду, нардепи також розглянуть у другому читанні законопроєкт про злодіїв у законі, постанови від комітету у закордонних справах та пакет законопроєктів про хмарні послуги, електронні комунікації та захист телекомунікаційних мереж.

    Також парламент розгляне зміни до виборчого законодавства, зокрема, щодо впровадження партійних списків на місцевих виборах у міських об'єднаних громадах, зменшення розміру застави для участі у виборах та паралельного висування до місцевих рад різного рівня.

    Крім того, на голосування у другому читанні винесуть законопроєкт з пакету порятунку культури та креативних індустрій.

    Зазначимо, 17 березня парламент пішов на карантин після того, як у народних депутатів почали виявляти коронавірус. Спочатку пленарні засідання було скасовано до 3 квітня, але згодом карантин було продовжено.

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