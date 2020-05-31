Верховна Рада повернеться до роботи 2 червня: що розглянуть нардепи



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Рада пішла на вимушені канікули через виявлені у нардепів випадки коронавірусу

В першу чергу нардепи розглянуть Програму уряду

Верховна Рада повернеться до звичайного режиму роботу вже у вівторок, 2 червня. В перший тиждень парламент планує відправити на доопрацювання Програму уряду.

Про це повідомила у Facebook заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Окрім Програми уряду, нардепи також розглянуть у другому читанні законопроєкт про злодіїв у законі, постанови від комітету у закордонних справах та пакет законопроєктів про хмарні послуги, електронні комунікації та захист телекомунікаційних мереж.

Також парламент розгляне зміни до виборчого законодавства, зокрема, щодо впровадження партійних списків на місцевих виборах у міських об'єднаних громадах, зменшення розміру застави для участі у виборах та паралельного висування до місцевих рад різного рівня.

Крім того, на голосування у другому читанні винесуть законопроєкт з пакету порятунку культури та креативних індустрій.

Зазначимо, 17 березня парламент пішов на карантин після того, як у народних депутатів почали виявляти коронавірус. Спочатку пленарні засідання було скасовано до 3 квітня, але згодом карантин було продовжено.