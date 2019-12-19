Суд переніс розгляд апеляції щодо націоналізації Приватбанку



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Дату розгляду апеляції у праві про націоналізацію банку наразі не уточнюють

Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення перенести розгляд оскарження рішення Окружного адміністративного суду, який визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку.

Відповідне рішення ухвалили за клопотанням адвокатів Приватбанку під час слухань 19 грудня, повідомляє hromadske.

Рішення відклали до остаточного рішення Верховного суду у справі щодо визнання родини Суркісів пов’язаними з Приватбанком особами та обміну їхніх вкладів у Приватбанку на акції. Ця процедура відбулася в межах націоналізації Приватбанку у 2016 році. Розгляд цієї справи Верховний суд переніс на 31 січня 2020 року.

Точну дату розгляду апеляції у праві про націоналізацію банку наразі не уточнюють.

Крім цього, банк ініціював нове судове провадження проти своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, яких банк підозрює у виведенні 5,5 мільярда доларів вкладників банку перед націоналізацією. В Ізраїлі Приватбанк вимагатиме стягнути з Коломойського та Боголюбова 600 мільйонів доларів.

Раніше міністерка фінансів назвала терміни приватизації Приватбанку. За словами Маркарової, «щоб комусь щось продати, треба, щоб хтось це купував».

До слова, уряд вніс у Раду законопроєкт, який не дозволить Коломойському повернути «Приватбанк».