В НБУ заявили, що два державних банки мають проблеми з капіталом



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В Україні є чотири державних банки: Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк (націоналізований у 2016 році) та Укргазбанк

У Національному банку України виявили, що два державних банки мають проблеми з капіталом, які можуть реалізуватися у разі настання несприятливих обставин в економіці.

Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність, опублікованому на сайті НБУ.

Проблеми у капіталі банків виявили за підсумками стрес-тестування, яке Нацбанк провів напередодні. Стрес-тестування передбачає аналіз того, як зміниться фінансовий стан банку у разі, якщо в економіці настане криза.

«Проведене у 2019 році стрес-тестування показало, що у системі залишається кілька банків, зокрема два державних, із потенційними суттєвими проблемами. Вони можуть потребувати значних обсягів капіталу у разі реалізації несприятливого макроекономічного сценарію. Їхня фінансова стійкість є низькою, фінустанови вразливі до можливих криз», — повідомили у Нацбанку.

Там зазначають, що пильно слідкують за фінансовим станом державних банків, оскільки на їхню частку припадає суттєва частина банківського ринку України. Водночас у Нацбанку не повідомляють, про які саме банки йдеться.

Окрім цього, НБУ повідомив про ключові ризики для фінансової стійкості в Україні.

«Серед масштабних викликів для макрофінансової стабільності — результати судових процесів, пов’язаних із Приватбанком. НБУ і надалі вживатиме необхідних дій для захисту інтересів держави у судах та збереження фінансової стабільності», — заявили у Нацбанку.

Зазначимо, що в Україні є чотири державних банки: Ощадбанк, Укрексімбанк, Приватбанк (націоналізований у 2016 році) та Укргазбанк.