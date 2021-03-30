У Борисполі стрімко зросли тарифи на водопостачання

Починаючи з квітня замість 30 гривень за кубометр мешканці міста платитимуть 40

У понеділок, 29 березня, виконком міста Бориспіль підтримав рішення щодо підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Про це повідомляє виконавчий комітет Бориспільської міської ради у на своїй сторінці Facebook.

Відповідно до прийнятого рішення 1 квітня 2021 року квітня тарифи на воду зростуть з 30 грн 47 коп. до 40 грн 08 коп. за 1 м.куб.

Начальник КП «Бориспільводоканал» Олександр Гануш зауважив, що тарифи не переглядалися протягом трьох років. Наразі це – необхідна умова для повноцінного функціонування підприємства та надання якісних послуг населенню.

Бориспільський міський голова Володимир Борисенко додав, що необхідно розробити відповідну програму, згідно з якою буде передбачена компенсація для соціально незахищених верств міської громади.

Раніше стало відомо, що власники київських маршрутних таксі відмовились від анонсованого підняття цін на проїзд, натомість керівництво столиці дозволило заповнювати пасажирами половину від розрахункових місць у маршрутці, а не від місць для сидіння, як було раніше.