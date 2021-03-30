Довибори в Раду. На Прикарпатті «замінували» виборчу дільницю (відео)

Членів ДВК вивели на вулицю, а представники ОВК, кілька спостерігачів і представники кандидатів залишились у приміщенні

Членів ДВК вивели на вулицю, а представники ОВК, кілька спостерігачів і представники кандидатів залишились у приміщенні

Унаслідок «мінування» в ОВК № 87 на Прикарпатті тимчасово припинявся підрахунок голосів

Близько 2-ї години ночі 30 березня в місті Надвірній на Франківщині з’явилось повідомлення про замінування ОВК по 87-му виборчому округу. Там тривав підрахунок голосів проміжних виборів, що відбулись 28 березня.

За інформацією журналіста Руху «Чесно», що перебував безпосередньо на місці події, – членів дільничих виборчих комісій вивели на вулицю працівники поліції. У приміщення не запускали нікого.

«Водночас ОВК ще протягом пів години проводила свою роботу, приймавши протоколи від членів ДВК, які на той час перебували безпосередньо в залі засідань. У приміщенні, на той час було понад 20 осіб, зокрема й один із кандидатів по округу Олександр Шевченко, висунутий партією «За майбутнє», – йдеться у повідомленні.

Близько 2:30 ночі ОВК оголосила перерву на санітарну обробку приміщення та тимчасово припинила свою роботу. Членів ДВК вивели на вулицю, а представники ОВК, кілька спостерігачів і представники кандидатів залишились у приміщенні. Глава ОВК Руслан Кашніков покинув приміщення, пославшись на погане самопочуття.

О 3:30 до ОВК впустили журналістів. Поліція та сапери перед тим оглянули приміщення та не знайшли вибухових пристроїв. У цей же час відновила свою роботу й ОВК. Комісія проголосувала за те, що за відсутності голови на засіданні головуватиме Артур Доронін.

Станом на 09:00 30 березня Центральна виборча комісія опрацювала 67,52% протоколів виборчих комісій з одномандатного виборчого округу № 87. За підрахунками лідером виборчих перегонів на Прикарпатті залишається представник політичної партії «Слуга народу» Василь Вірастюк.

Водночас Штаб Олександра Шевченка з посиланням на результати паралельного підрахунку голосів оголосив, що Олександр Шевченко на 192 голоси перемагає Василя Вірастюка.

Нагадаємо, в окрузі №87 представлені 14 кандидатів, в тому числі вісім висунутих партій і шість самовисуванців. У числі кандидатів – представник партії «За майбутнє», ексдиректор туристичного комплексу «Буковель» Олександр Шевченко, представник партії «Слуга народу», спортсмен і актор Василь Вірастюк, а також представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський.