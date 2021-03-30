  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Довибори в Раду. На Прикарпатті «замінували» виборчу дільницю (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Членів ДВК вивели на вулицю, а представники ОВК, кілька спостерігачів і представники кандидатів залишились у приміщенні - Довибори в Раду. На Прикарпатті «замінували» виборчу дільницю (відео)
    Членів ДВК вивели на вулицю, а представники ОВК, кілька спостерігачів і представники кандидатів залишились у приміщенні
    Скріншот фото: відео Максима Лисюка

    Унаслідок «мінування» в ОВК № 87 на Прикарпатті тимчасово припинявся підрахунок голосів

    Близько 2-ї години ночі 30 березня в місті Надвірній на Франківщині з’явилось повідомлення про замінування ОВК по 87-му виборчому округу. Там тривав підрахунок голосів проміжних виборів, що відбулись 28 березня.

    За інформацією журналіста Руху «Чесно», що перебував безпосередньо на місці події, – членів дільничих виборчих комісій вивели на вулицю працівники поліції. У приміщення не запускали нікого.

    «Водночас ОВК ще протягом пів години проводила свою роботу, приймавши протоколи від членів ДВК, які на той час перебували безпосередньо в залі засідань. У приміщенні, на той час було понад 20 осіб, зокрема й один із кандидатів по округу Олександр Шевченко, висунутий партією «За майбутнє», – йдеться у повідомленні.

    Близько 2:30 ночі ОВК оголосила перерву на санітарну обробку приміщення та тимчасово припинила свою роботу. Членів ДВК вивели на вулицю, а представники ОВК, кілька спостерігачів і представники кандидатів залишились у приміщенні. Глава ОВК Руслан Кашніков покинув приміщення, пославшись на погане самопочуття.

    О 3:30 до ОВК впустили журналістів. Поліція та сапери перед тим оглянули приміщення та не знайшли вибухових пристроїв. У цей же час відновила свою роботу й ОВК. Комісія проголосувала за те, що за відсутності голови на засіданні головуватиме Артур Доронін.

    Станом на 09:00 30 березня Центральна виборча комісія опрацювала 67,52% протоколів виборчих комісій з одномандатного виборчого округу № 87. За підрахунками лідером виборчих перегонів на Прикарпатті залишається представник політичної партії «Слуга народу» Василь Вірастюк.

    Водночас Штаб Олександра Шевченка з посиланням на результати паралельного підрахунку голосів оголосив, що Олександр Шевченко на 192 голоси перемагає Василя Вірастюка.

    Нагадаємо, в окрузі №87 представлені 14 кандидатів, в тому числі вісім висунутих партій і шість самовисуванців. У числі кандидатів – представник партії «За майбутнє», ексдиректор туристичного комплексу «Буковель» Олександр Шевченко, представник партії «Слуга народу», спортсмен і актор Василь Вірастюк, а також представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський.

    Теги: вибори замінування Олександр Шевченко Василь Вірастюк час За майбутнє
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies