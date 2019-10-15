Суд розгляне апеляцію Пашинського у четвер



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7 жовтня колишнього народного депутата Сергія Пашинського взяли під варту на два місяці

12 жовтня адвокати колишнього народного депутата Сергія Пашинського подали скаргу на рішення про арешт свого клієнта

Київський апеляційний суд 17 жовтня розгляне апеляційну скаргу захисту екснардепа Сергія Пашинського на обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Про це інформує пресслужба суду.

«Розгляд апеляційної скарги, поданої стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 жовтня 2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного С.В. Пашинського, призначено на 17 жовтня 2019 року о 14 годині», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 12 жовтня адвокати оскаржили арешт Пашинського

Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати. Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

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