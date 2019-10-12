Парубій про справу Пашинського: Це – залякування опозиції



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Народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Андрій Парубій

Такі дії не здатні залякати тих хто пройшов Майдан і АТО – нардеп

Мета справи Сергія Пашинського не відновлення правосуддя, а передача сигналу опозиції – всі хто критикують владу опиняться в такій же ситуації.

Про це заявив у програмі «Вересень+1» на телеканалі «Прямий» народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Андрій Парубій.

«До політичних переслідувань потрібно бути готовим кожному політику, а не боятися їх. Ми пройшли дуже непрості періоди. Мені в 2014 році російські диверсанти в центрі Києва кидали гранату під ноги. Але навіть в політичному переслідуванні маються бути юридичні рамки.

Яка підстава кидати за ґрати Сергія Пашинського сьогодні? Чи є хоча б найменша підстава, що він не приходив на слідчі дії? Що він відмовлявся свідчити? Які підстави за міжнародним чи українським законодавством? Які підстави його ізолювати? Не було жодного доказу, що він ховається від слідства», – сказав парламентар.

Він наголосив, що такі дії не здатні залякати тих хто пройшов Майдан і АТО.

«Очевидно, що це намагання залякати. І коли Портнов пише, що організує спеціальну кампанію в СІЗО, то це посил для всіх, щоб зламати психологічно. Якщо ти будеш виступати проти діючої влади, то ти не просто потрапиш за ґрати. Тобі там організують спеціальну компанію, яка зможе на тебе здійснювати тиск. Сергій (Пашинський – ред.) став об’єктом на якому вони проводять експерименти залякування опозиції. Без підстав, передумов і пояснень. Але вони його не злякають.

Я його добре знаю з Майдану і АТО. І не злякають вони тих п’ятьох, яких називають ворогами України і ці їх дії вдарять по ним бумерангом ще більшою відповіддю. Суд надасть чесний вирок, але для них (влади – ред.) це не важливо. Важливо посадити, залякати і дати сигнал іншим – будете виступати проти влади з вами буде те саме. Це і є їх справжня ціль», – зазначив Парубій.

Як повідомлялося, виконавчий директор громадської організації «Правозахисна ініціатива», юрист, експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Михайло Камєнєв розповів, що немає раціональних юридичних аргументів, для чого відправили екснардепа Сергія Пашинського в СІЗО. У майбутньому він зможе звернутися до Європейського суду з прав людини і вимагати компенсації від України за велику кількість порушень у його справі.