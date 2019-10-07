Суд обирає Пашинському запобіжний захід



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Засідання Печерського райсуду у справі Пашинського переносили двічі

Прокуратура попросила суд взяти Пашинського під варту

Печерський районний суд Києва 7 жовтня проводить засідання щодо обрання запобіжного заходу народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

Прокуратура попросила суд взяти його під варту.

Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядає суддя Олеся Батрін. Інтереси Пашинського представляють два адвокати.

Підтримати Пашинського приїхав колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Засідання переносили двічі, спочатку перенесли на 15:00, а потім на 16:00, через те, що захисники були зайняті у іншому суді.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

Як відомо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину з участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.