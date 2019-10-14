На марші УПА привітали Пашинського з днем народження



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Фото Віталія Червоненка

Під час акції на Банковій активістка вимагала звільнити екснардепа із СІЗО

Сьогодні у столиці відбувається низка маршів з нагоди Дня захисника України та 77-ї річниці створення Української повстанської армії. Під час акцій можна побачити чимало прапорів, плакатів із гаслами та різними патріотичними гаслами. Можна побачити й зовсім неочікувані заклики.

Зокрема, на акції, що проводила політсила Свобода, біля Офісу президента, одна із учасниць маршу тримала в руках плакат, де зображено екснардепа Сергія Пашинського та написом «Свободу політв’язням!». Зазначимо також, що саме сьогодні колишній депутат, якого Печерський суд Києва 7 жовтня відправив до СІЗО на два місяці, святкує день народження. Йому виповнилося 52 роки.

Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати.

Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

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