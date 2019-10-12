Адвокати оскаржили арешт Пашинського



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Колишній нардеп Сергій Пашинський Фото: Лівий берег

Апеляцію розглядатиме колегія з трьох суддів

Адвокати колишнього народного депутата Сергія Пашинського подали скаргу на рішення про арешт свого клієнта.

Про це повідомляють Українські новини.

Зазначено, що 11 жовтня адвокати екс-депутата подали апеляційну скаргу.

Сформована колегія для розгляду скарги у складі суддів Тетяни Росик, Миколи Ященка та Тетяни Фрич.

Дата їхнього засідання наразі невідома.

Як повідомлялося, виконавчий директор громадської організації «Правозахисна ініціатива», юрист, експерт Асоціації українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів Михайло Камєнєв розповів, що немає раціональних юридичних аргументів, для чого відправили екснардепа Сергія Пашинського в СІЗО. У майбутньому він зможе звернутися до Європейського суду з прав людини і вимагати компенсації від України за велику кількість порушень у його справі.

Нагадаємо, адвокат екснардепа Сергія Пашинського Андрій Федур заявив, що його підзахисного попереджали про те, що у нього є «один шанс негайно втекти з України».

Напередодні сам Пашинський заявив, що його арешт є показовою розправою з боку чинної влади і і звинуватив у причетності заступника голови Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова.

Як повідомлялось, Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати.

Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

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