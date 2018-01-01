Суд скасував арешт бізнесмена Димінського

Димінський з 22 серпня минулого року перебуває за межами України

Апеляційний суд Києва задовольнив апеляційну скаргу адвоката та скасував постанову слідчого судді Печерського районного суду столиці від 18 грудня 2017 року про обрання підозрюваному в скоєнні ДТП зі смертельними наслідками президенту ФК «Карпати» та власнику телеканалу ZIK Петру Димінському запобіжного заходу у вигляді тримання під



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Петро Димінський

Димінський з 22 серпня минулого року перебуває за межами України

Апеляційний суд Києва задовольнив апеляційну скаргу адвоката та скасував постанову слідчого судді Печерського районного суду столиці від 18 грудня 2017 року про обрання підозрюваному в скоєнні ДТП зі смертельними наслідками президенту ФК «Карпати» та власнику телеканалу ZIK Петру Димінському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, повідомляє захисник бізнесмена Микола Лисий.

«За результатами розгляду апеляційної скарги адвоката Апеляційний суд м. Києва ухвалив нову постанову, згідно з якою відмовив у задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України про застосування до Димінського П.П. запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - написав Лисий на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу, додавши, що таке рішення суд ухвалив 19 лютого.

Також адвокат бізнесмена пише, що апеляційна інстанція визнала необґрунтованими закриття кримінального провадження та скасування підозри «водієві Борщу А.В. (охоронець бізнесмена Андрій Борщ, який повідомив поліції, що саме він керував автомобілем під час ДТП – ред.)», а матеріали справи повернуто Генеральній прокуратурі України для досудового розслідування.

Як повідомлялося, 18 серпня автомобіль із кортежу бізнесмена, власника футбольного клубу «Карпати» Димінського врізався в «Опель», за кермом якого перебувала 31-річна Наталія Тріла. Жінка загинула внаслідок ДТП. Її родичі стверджують, що за кермом «Мерседеса» перебував бізнесмен Димінський.

Водночас один із його охоронців Борщ повідомив поліції, що він керував автомобілем під час ДТП. Його взяли під варту за рішенням суду, а Димінський 22 серпня полетів до Швейцарії.

23 серпня генпрокурор України Юрій Луценко, посилаючись на дані експертизи, заявив, що за кермом перебував інший чоловік, а не затриманий охоронець.

На початку вересня Апеляційний суд Львівської області змінив Борщу запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

9 грудня мати загиблої в ДТП заявила про повне відшкодування збитків, спричинених цією аварією, а також відкликала довіреності, видані третім особам на представництво її інтересів у судах та інших органах щодо ДТП. «Матеріальних претензій у зв'язку з зазначеною дорожньо-транспортною пригодою не маю, що засвідчую своїм підписом», – ідеться в заяві Марії Тріли на ім'я слідчого і прокурора.

На думку адвоката Борща, таким чином, «нарешті, вдалося вибачитися перед мамою дівчини, яка загинула в ДТП 18 серпня».

12 грудня з'явилася інформація про те, що Димінському оголошено про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть постраждалого) Кримінального кодексу, також підготовлено клопотання до суду про дозвіл на його затримання і застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Водночас кримінальне провадження стосовно Борща закрито у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину.

Згідно з даними сайту МВС України, 11 грудня 2017 року Димінського оголошено в національний розшук, оскільки він переховується від органів досудового розслідування.