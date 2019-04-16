Суд скасував розшук блогера Шарія у справі про стрільбу біля McDonald's



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Прокуратура обвинувачує блогера Анатолія Шарія у тому, що він у 2011 році відкрив вогонь з пістолета під час конфлікту в McDonald's з відвідувачем Фото: Страна

Шевченківський районний суд Києва постановив повернути справу Шарія на дорозслідування в прокуратуру

Шевченківський районний суд Києва скасував рішення про розшук блогера Анатолія Шарія. Відповідне рішення було ухвалено 10 квітня.

Про це повідомляє УНН з посиланням на постанову суду.

Мова йде про справу, в якій Шарій обвинувачується у хуліганських діях. Прокуратура обвинувачує блогера у тому, що він у 2011 році відкрив вогонь з пістолета під час конфлікту в McDonald's з відвідувачем.

«Знаходячись біля службового виходу закусочної, ОСОБА_2 (Шарій – ред.), демонструючи явну неповагу до суспільства та зневагу до існуючих правил і норм поведінки, діючи з особливою зухвалістю, без попереджень та розмови із потерпілим, знаходячись за його спиною, здійснив з вказаного пістолету два постріли в ногу та тулуб ОСОБА_3», - йдеться у постанові суду.

Суд вказує, що потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді 2 ран на передній черевній стінці справа під реберною дугою по попередньо паховій лінії, на заднє - зовнішній поверхні правого стегна в нижній третині, які відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричинили короткочасний розлад здоров'я.

Водночас, суд вказує, що з травня 2014 року було встановлено місцезнаходження обвинуваченого, а компетентними органами України отримана достовірна інформація про надання Шарію статусу політичного біженця у Литві.

У 2018 році адвокати Шарія домоглися поновлення розгляду справи і заявили про необхідність повернути її на додаткове розслідування через неповноту досудового слідства. У результаті суд постановив повернути справу на дорозслідування в прокуратуру.

Суд постановив «Кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_2 (Шарій – ред.) у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.296 КК України, направити прокурору Київської місцевої прокуратури №10 для організації додаткового розслідування. Запобіжний захід щодо ОСОБА_2 (Шарій – ред.) у вигляді тримання під вартою та його розшук – скасувати».

Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 діб з дня її винесення.