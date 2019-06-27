Суд скасував розшук Гужви



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Восени 2018 року Гужва повідомив, що Австрія надала йому політичний притулок

Справа, в якій Гужва перебуває в статусі обвинуваченого в несплаті податків, знаходиться в Шевченківському суді на стадії судових дебатів, повідомили в ГПУ

Шевченківський районний суд Києва скасував розшук головного редактора інтернет-видання «Страна.uа» Ігоря Гужви.

Про це 27 червня повідомляють Українські Новини з посиланням на відповідь Генеральної прокуратури на запит журналістів.

«Ухвалою Шевченківського районного суду Києва від 13.05.2019 скасовано розшук обвинуваченого Г. у даній справі у зв'язку з встановленням його місця знаходження та отримання ним політичного притулку в Республіці Австрія», - заявили в Генпрокуратурі.

Повідомляється, що справа, в якій Гужва перебуває в статусі обвинуваченого в несплаті податків, знаходиться в Шевченківському суді на стадії судових дебатів.

Як відомо, 24 червня 2017 року Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Гужви у вигляді утримання під вартою і призначив заставу в сумі 544 тис. гривень.

Заставу було внесено, але в лютому 2018 року обвинувачений виїхав з країни.

1 жовтня 2018 року Гужва повідомив, що Австрія надала йому політичний притулок.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці будуть домагатися оголошення Гужви в міжнародний розшук.