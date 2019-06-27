Суд скасував розшук Гужви
Восени 2018 року Гужва повідомив, що Австрія надала йому політичний притулок
Справа, в якій Гужва перебуває в статусі обвинуваченого в несплаті податків, знаходиться в Шевченківському суді на стадії судових дебатів, повідомили в ГПУ
Шевченківський районний суд Києва скасував розшук головного редактора інтернет-видання «Страна.uа» Ігоря Гужви.
Про це 27 червня повідомляють Українські Новини з посиланням на відповідь Генеральної прокуратури на запит журналістів.
«Ухвалою Шевченківського районного суду Києва від 13.05.2019 скасовано розшук обвинуваченого Г. у даній справі у зв'язку з встановленням його місця знаходження та отримання ним політичного притулку в Республіці Австрія», - заявили в Генпрокуратурі.
Повідомляється, що справа, в якій Гужва перебуває в статусі обвинуваченого в несплаті податків, знаходиться в Шевченківському суді на стадії судових дебатів.
Як відомо, 24 червня 2017 року Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Гужви у вигляді утримання під вартою і призначив заставу в сумі 544 тис. гривень.
Заставу було внесено, але в лютому 2018 року обвинувачений виїхав з країни.
1 жовтня 2018 року Гужва повідомив, що Австрія надала йому політичний притулок.
Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці будуть домагатися оголошення Гужви в міжнародний розшук.