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    Суд скасував розшук Гужви

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    <p>Восени 2018 року Гужва повідомив, що Австрія надала йому політичний притулок</p> - Суд скасував розшук Гужви

    Восени 2018 року Гужва повідомив, що Австрія надала йому політичний притулок

    Справа, в якій Гужва перебуває в статусі обвинуваченого в несплаті податків, знаходиться в Шевченківському суді на стадії судових дебатів, повідомили в ГПУ

    Шевченківський районний суд Києва скасував розшук головного редактора інтернет-видання «Страна.uа» Ігоря Гужви.

    Про це 27 червня повідомляють Українські Новини з посиланням на відповідь Генеральної прокуратури на запит журналістів.

    «Ухвалою Шевченківського районного суду Києва від 13.05.2019 скасовано розшук обвинуваченого Г. у даній справі у зв'язку з встановленням його місця знаходження та отримання ним політичного притулку в Республіці Австрія», - заявили в Генпрокуратурі.

    Повідомляється, що справа, в якій Гужва перебуває в статусі обвинуваченого в несплаті податків, знаходиться в Шевченківському суді на стадії судових дебатів.

    Як відомо, 24 червня 2017 року Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Гужви у вигляді утримання під вартою і призначив заставу в сумі 544 тис. гривень.

    Заставу було внесено, але в лютому 2018 року обвинувачений виїхав з країни.

    1 жовтня 2018 року Гужва повідомив, що Австрія надала йому політичний притулок.

    Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці будуть домагатися оголошення Гужви в міжнародний розшук.

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