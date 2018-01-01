У Луценка хочуть оголосити Гужву в міжнародний розшук

Прокуратура хоче додати Гужву у список Інтерполу

Генеральна прокуратура України збирається клопотати про міжнародний розшук головного редактора інтернет-видання «Страна.юа» Ігоря Гужву. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу. За його словами, Гужва «втік з України, коли в одній зі справ проти нього суд завершив стадію дебатів». «Ми будемо клопотати



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прокуратура хоче додати Гужву у список Інтерполу

Генеральна прокуратура України збирається клопотати про міжнародний розшук головного редактора інтернет-видання «Страна.юа» Ігоря Гужву. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на брифінгу.

За його словами, Гужва «втік з України, коли в одній зі справ проти нього суд завершив стадію дебатів».

«Ми будемо клопотати про зміну запобіжного заходу, спочатку з внутрішнього, а потім і міжнародного розшуку», - заявив генпрокурор.

Луценко відмітив, що українська сторона поінформувала колег з Австрії про те, що у справі Гужви немає політики, а мова йде виключно про економічне і загальнокримінальні злочини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України готує клопотання до суду про застосування суворішого запобіжного заходу щодо головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужви, який виїхав до Австрії.

Також повідомлялося, що головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва виїхав до Відня і попросив політичного притулку у влади Австрійської республіки.

Нардеп Ігор Мосійчук звернувся до генерального прокурора Юрія Луценка, щоб повідомити про злочин. На його думку, прокурор і слідчий у справі Гужви винні у тому, що головний редактор видання «Страна.юа» зміг виїхати до Австрії.