Суд у Києві продовжив розгляд по справі убивства Бузини



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Фото: Олесь Бузина

Сторона обвинувачення долучила ще 5 томів доказів

Шевченківський районий суд Києва у вівторок, 28 січня, продовжив розгляд кримінального провадження за фактом вбивства журналіста Олеся Бузини.

Про це повідомила прес-секретар прокутатури Києва Надія Максимець.

За її словами, у ході судового процесу стороною обвинувачення було долучено ще 5 томів письмових доказів.

«Таким чином на сьогодні суду надано близько 20 томів письмових доказів... Серед долучених матеріалів - інформація щодо суспільної і політичної діяльності потерпілого та обвинувачених, а також матеріали доступу правоохоронців інших країн до акаунтів Фейсбук, якими користувалися обвинувачені», - зазначила Максимець.

Також були долучені відомості щодо пересування автомобіля «Форд Фокус» з Італії до України та його шлях від першого власника до крайнього покупця

Вона додала, що на судове засідання через хворобу не прийшла мати загиблого журналіста.

Наступне судове засідання призначено на 13 лютого 2020 року.

Нагадаємо, у серпні 2018 року у справі про вбивство українського журналіста і публіциста Олеся Бузини Шевченківський районний суд Києва визначив склад суду присяжних. Загалом визначено п’ять присяжних. З них троє будуть основними, ще двоє присяжних - запасними.