Суд у Криму залишив під арештом фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»



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Рустем Емірусеінов, Арсен Абхаіров і Ескендер Абдулганієв

Рустем Емірусеінов, Арсен Абхаіров і Ескендер Абдулганієв залишаться у слідчому ізоляторі до 13 січня 2020 року

Суддя підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Денис Діденко 6 листопада залишив під арештом трьох фігурантів червоногвардійської «справи Хізб-ут-Тахрір».

Про це у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла адвокат Ліля Гемеджі.

Рустем Емірусеінов, Арсен Абхаіров і Ескендер Абдулганієв залишаться у слідчому ізоляторі до 13 січня 2020 року.

«Сторона обвинувачення використовувала набір аргументів, що вже став стандартним. Про те, що вони можуть сховатися від слідства, вплинути на свідків або знищити докази. Ми заперечували, що слідство закінчилося, а вплинути на свідків вони б не змогли навіть в теорії, тому що всі свідки у цій справі, як і за іншими так званим «справах Хізб ут-Тахрір» – засекречені», – розповіла Гемеджі.

У лютому 2019 року в будинках кримських татар в селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше в управління ФСБ в Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаірова і Рустема Емірусеінова.

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії і на території анексованого нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».