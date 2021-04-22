Суд у Нідерландах сьогодні розгляне апеляцію у справі про «скіфське золото»

«Скіфське золото», доки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі

Колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку «Крим: золото і таємниці Чорного моря» ще до окупації півострова Росією

В Апеляційному суді Амстердама 22 квітня відбудуться слухання по суті у справі про приналежність колекції «скіфського золота». Про це повідомляє пресслужба суду. Засідання розпочнеться об 11:00.

Раніше провадження по суті було зупинене до розв'язання питання про відвід судді.

Нагадаємо, 28 жовтня 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про «скіфське золото» щодо відведення судді у зв'язку з підтвердженням зв’язку головуючого судді з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість під час розгляду справи.

Зокрема, за інформацією Мін'юсту, головуючий суддя Апеляційного суду Амстердама протягом кількох років здійснював представництво інтересів російської компанії «Промнефтьстрой» у справі проти ВАТ «НК «Юкос», тобто фактично захищав інтереси Російської Федерації.

20 листопада суд в Амстердамі призначив нового суддю у справі про «скіфське золото».

Колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку «Крим: золото і таємниці Чорного моря» ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення було ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду.

«Скіфське золото», доки триває судова тяганина, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.