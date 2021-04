Росія стягує до окупованого Криму війська ще з одного регіону

До окупованого Криму Росія направляє військову техніку з Забайкальського краю, який знаходиться за декілька тисяч кілометрів від півострова. Про це повідомляє дослідницька група Conflict Intelligence Team.

Розслідувачі помітили на відео з TikTok ешелон російської військової техніки, зокрема помітили радіолокаційну станцію «Каста- 2-2». Це станція, яка призначена для контролю повітряного простору.

CIT перевірили код з однієї з платформ і встановили, що ешелон їде зі станції «Домна» у Забайкальському краю до станції «Азовська» в окупованому Криму.

Seems a Kasta-2E2 on the move. Having a hard time making out the carriage number. pic.twitter.com/B3paW1TZzI