Росія стягує до окупованого Криму війська ще з одного регіону
Радіотехнічний полк із Забайкалля вирушив за тисячі кілометрів до окупованого Криму
До окупованого Криму Росія направляє військову техніку з Забайкальського краю, який знаходиться за декілька тисяч кілометрів від півострова. Про це повідомляє дослідницька група Conflict Intelligence Team.
Розслідувачі помітили на відео з TikTok ешелон російської військової техніки, зокрема помітили радіолокаційну станцію «Каста- 2-2». Це станція, яка призначена для контролю повітряного простору.
CIT перевірили код з однієї з платформ і встановили, що ешелон їде зі станції «Домна» у Забайкальському краю до станції «Азовська» в окупованому Криму.
Seems a Kasta-2E2 on the move. Having a hard time making out the carriage number. pic.twitter.com/B3paW1TZzI— Michael J. Sheldon (@Michael1Sheldon) April 20, 2021
Станція «Айвазовська» розташовується неподалік від полігону Опук, де у квітні з'явилося скупчення техніки. Зокрема Der Spiegel опублікувало супутникові знімки військового табору на полігоні.
Full video pic.twitter.com/MFwgGTdtsx— Michael J. Sheldon (@Michael1Sheldon) April 20, 2021
Як зазначають розслідувачі станції «Каста» перебувають на озброєнні радіотехнічних полків дивізій протиповітряної оборони та авіабаз. На Забайкаллі розташовується лише 342-ий радіотехнічний полк.
У CIT повідомляють, що це перше відоме стягнення військ до окупованого Криму зі Східного військового округу, куди входить Забайкалля, у межах нарощування військової присутності Росії на кордонах з Україною.
Напередодні у мережі з’явилися нові фотодокази російської агресії. На одному з фото зображена авіабаза в окупованому Криму, де на бетонній злітній смузі є кілька винищувачів Су-30. Ще в березні винищувачів тут не було. На інших видно табір під Воронежем, куди Росія з кінця березня стягує війська. На знімках помітні вертольоти, дрони, мотострілкові і бронетанкові частини, а також військові шпиталі.
Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна». Російський сенатор Олексій Пушков каже, що Зеленський нібито грає порожніми словами. Представник країни-агресорки вважає, що Україна повинна припинити нібито «обстрілювати й економічно блокувати Донбас, а поки цього не відбувається, мова Зеленського не має сенсу. Він назвав звернення «слабким» і згадав про нібито план Києва «зачистити ДНР і ЛНР».
Зазначимо, вчора у відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до нападу. Втім, Україна, за його словами, не хоче війни.
Головний російський комуніст Зюганов закликає визнати «ЛДНР» і ввести війська на Донбас.
Додамо, що Зеленський у своєму відеозверненні розповів, що зараз слід робити українцям. Він наголосив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів. В цьому її підтримують міжнародні партнери.