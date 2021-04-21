Росія стягує до окупованого Криму війська ще з одного регіону

Ешелон їде зі станції «Домна» у Забайкальському краю до станції «Азовська» в окупованому Криму

Радіотехнічний полк із Забайкалля вирушив за тисячі кілометрів до окупованого Криму

До окупованого Криму Росія направляє військову техніку з Забайкальського краю, який знаходиться за декілька тисяч кілометрів від півострова. Про це повідомляє дослідницька група Conflict Intelligence Team.

Розслідувачі помітили на відео з TikTok ешелон російської військової техніки, зокрема помітили радіолокаційну станцію «Каста- 2-2». Це станція, яка призначена для контролю повітряного простору.

CIT перевірили код з однієї з платформ і встановили, що ешелон їде зі станції «Домна» у Забайкальському краю до станції «Азовська» в окупованому Криму.

Seems a Kasta-2E2 on the move. Having a hard time making out the carriage number. pic.twitter.com/B3paW1TZzI — Michael J. Sheldon (@Michael1Sheldon) April 20, 2021

Станція «Айвазовська» розташовується неподалік від полігону Опук, де у квітні з'явилося скупчення техніки. Зокрема Der Spiegel опублікувало супутникові знімки військового табору на полігоні.

Як зазначають розслідувачі станції «Каста» перебувають на озброєнні радіотехнічних полків дивізій протиповітряної оборони та авіабаз. На Забайкаллі розташовується лише 342-ий радіотехнічний полк.

У CIT повідомляють, що це перше відоме стягнення військ до окупованого Криму зі Східного військового округу, куди входить Забайкалля, у межах нарощування військової присутності Росії на кордонах з Україною.

Напередодні у мережі з’явилися нові фотодокази російської агресії. На одному з фото зображена авіабаза в окупованому Криму, де на бетонній злітній смузі є кілька винищувачів Су-30. Ще в березні винищувачів тут не було. На інших видно табір під Воронежем, куди Росія з кінця березня стягує війська. На знімках помітні вертольоти, дрони, мотострілкові і бронетанкові частини, а також військові шпиталі.

Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна». Російський сенатор Олексій Пушков каже, що Зеленський нібито грає порожніми словами. Представник країни-агресорки вважає, що Україна повинна припинити нібито «обстрілювати й економічно блокувати Донбас, а поки цього не відбувається, мова Зеленського не має сенсу. Він назвав звернення «слабким» і згадав про нібито план Києва «зачистити ДНР і ЛНР».

Зазначимо, вчора у відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до нападу. Втім, Україна, за його словами, не хоче війни.

Головний російський комуніст Зюганов закликає визнати «ЛДНР» і ввести війська на Донбас.

Додамо, що Зеленський у своєму відеозверненні розповів, що зараз слід робити українцям. Він наголосив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів. В цьому її підтримують міжнародні партнери.

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