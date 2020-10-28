Справа про «скіфське золото»: суд Амстердама задовольнив позов України про відвід судді



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Експонати кримських музеїв, які належать Україні

Україна просила про відведення судді у зв'язку з виявленням додаткових матеріалів, що свідчили про упередженість судді та його зв'язок з Росією

Апеляційний суд Амстердама задовольнив позов України про відвід одного із суддів у справі про приналежність «скіфського золота».

«Задоволено позов від держави Україна про відвід пана Д. Дж. Ораньє - судді Апеляційного суду Амстердама», - йдеться в повідомленні на сайті суду.

У вересні 2019 року Міністерство юстиції України заявило, що у зв'язку з низкою обставин суддя Апеляційного суду Амстердама, який розглядає справу, може бути упереджений. Так, суддя протягом декількох років здійснював представництво інтересів російської компанії «Промнефтьстрой» у справі проти ВАТ «НК «ЮКОС», тому фактично захищав інтереси Російської Федерації як основного інтересанта у вирішенні справи на користь «Промнефтьстроя». Крім того, представництво інтересів «Промнефтьстроя» він здійснював у тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв. Але тоді суд відмовив Україні у відводі судді.

Як повідомлялося, виставка «Крим. Золотий острів у Чорному морі», що представляє колекцію скіфських золотих прикрас, було сформовано в музеї Алларда Пірсона з колекцій п'яти музеїв, один із яких розташований у Києві, чотири - в Криму. Оскільки Нідерланди не визнали російської анексії Криму, що відбулася вже після відкриття виставки, виникло питання про те, кому повертати колекцію - 565 музейних предметів загальною страховою вартістю 10 млн євро.

На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права Російська Федерація. Україна, у свою чергу, заявляє, що експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем, їх треба передати безпосередньо державі Україна.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію і постановив передати її до Києва. У березні 2019 року почався новий виток справи - в Апеляційному суді Амстердама.

16 липня 2019 року Апеляційний суд ухвалив попереднє рішення і направив Україні та музеям Криму запит на додаткову інформацію щодо спору.

У позові кримських музеїв до голландського музею Алларда Пірсона містилася вимога повернути колекцію з Нідерландів до Криму.