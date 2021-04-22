Окупанти проведуть бойові навчання в Криму

Так звані військові навчання підуть на полігоні Опук, недалеко від Керчі

У Міноборони РФ заявили, що можливості полігону дозволяють відпрацювати десантування військ і подолання протидесантної оборони противника

В окупованому Криму 22 квітня пройдуть навчання за участю бойових кораблів і суден російського Чорноморського флоту і Каспійської флотилії, а також ВДВ, ВПС і ППО. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на російське Міноборони.

Навчання підуть на полігоні Опук, недалеко від Керчі та Феодосії. Для цих цілей туди були напередодні перекинуті війська.

«У навчаннях візьмуть участь підрозділи загальновійськового об'єднання, об'єднання ВПС і ППО, бойові кораблі і судна, військові частини берегових військ Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу, а також підрозділи Повітряно-десантних військ», – заявили у відомстві.

У Міноборони РФ додали, що можливості полігону дозволяють відпрацювати десантування військ і подолання протидесантної оборони противника.

Напередодні у мережі з’явилися нові фотодокази російської агресії. На одному з фото зображена авіабаза в окупованому Криму, де на бетонній злітній смузі є кілька винищувачів Су-30. Ще в березні винищувачів тут не було. На інших видно табір під Воронежем, куди Росія з кінця березня стягує війська. На знімках помітні вертольоти, дрони, мотострілкові і бронетанкові частини, а також військові шпиталі.

Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна». Російський сенатор Олексій Пушков каже, що Зеленський нібито грає порожніми словами. Представник країни-агресорки вважає, що Україна повинна припинити нібито «обстрілювати й економічно блокувати Донбас, а поки цього не відбувається, мова Зеленського не має сенсу. Він назвав звернення «слабким» і згадав про нібито план Києва «зачистити ДНР і ЛНР».

Зазначимо, вчора у відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до нападу. Втім, Україна, за його словами, не хоче війни.

Головний російський комуніст Зюганов закликає визнати «ЛДНР» і ввести війська на Донбас.

Додамо, що Зеленський у своєму відеозверненні розповів, що зараз слід робити українцям. Він наголосив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів. В цьому її підтримують міжнародні партнери.

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