Окупанти збудували новий військовий табір у Криму (фото)

Військове містечко на сході півострова було побудовано менше ніж за місяць

Супутники виявили новий військовий табір, оперативно розгорнутий російськими військовими на сході окупованої АР Крим. Про це йдеться у публікації німецького видання Spiegel.

Як показують супутникові знімки, які опинилися у розпорядженні видання, російська військова база розташована приблизно за 30 кілометрів від міста Марфівка біля узбережжя Чорного моря. Ще 15 березня в цьому районі нічого не було, а вже 2 квітня супутник зафіксував там транспортні засоби та надбудови.

А супутниковий знімок від 13 квітня показує, що в тому районі, крім споруд в огороджених зонах, перебуває ще щонайменше тисяча військових машин. Також на знімку видно, що крім головного табору, на захід від нього побудовано менший табір.

Нагадаємо, на початку квітня Росія почала стягувати до українського кордону, а також в окупований Крим свої війська. Цього тижня окупанти перекинули в Крим цілу ескадрилью штурмовиків Су-25.

Також під приводом військових навчань Росія планує обмежити доступ до частин Чорного моря і Керченської протоки.

Крім того, глава окупаційної адміністрації півострова змінив правила в’їзду до Криму під час пандемії коронавірусу.

При цьому підсанкційний депутат держдуми РФ, який голосував за анексію Криму, Олександр Бабаков отримав дозвіл АМКУ на купівлю двох готелів у Києві.