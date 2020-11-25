На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права Російська Федерація

Україна просила про відведення судді у зв'язку з виявленням додаткових матеріалів, що свідчили про упередженість судді та його зв'язок з Росією

Апеляційний суд в Амстердамі призначив нового суддю у справі про «скіфське золото».

Про це повідомила пресслужба суду.

Зазначається, що суд поінформував усі сторони про призначення нового судді, а також запропонував їм представити у письмовому вигляді свої пропозиції щодо подальшого розгляду справи.

Проєкт «Крим.Реалії» з посиланням на іноземні ЗМІ називає ім'я нового судді – Джерард Левін.

Заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова підтвердила, що нового суддю вже призначили. Вона додала, що тепер розгляд апеляції може продовжитися.

«Ми плануємо передати заяву на розгляд суду найближчим часом. Сподіваємося, що нові слухання щодо справи призначать вже скоро, максимум, через декілька місяців», – сказала Джапарова.

Нагадаємо, 28 жовтня Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про «скіфське золото» щодо відведення судді у зв'язку з підтвердженням зв’язку головуючого судді з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість під час розгляду справи.

Провадження по суті було зупинено до вирішення питання про відвід.

У вересні 2019 року Міністерство юстиції України заявило, що у зв'язку з низкою обставин суддя Апеляційного суду Амстердама, який розглядає справу, може бути упереджений. Так, суддя протягом декількох років здійснював представництво інтересів російської компанії «Промнефтьстрой» у справі проти ВАТ «НК «ЮКОС», тому фактично захищав інтереси Російської Федерації як основного інтересанта у вирішенні справи на користь «Промнефтьстроя». Крім того, представництво інтересів «Промнефтьстроя» він здійснював у тісній співпраці з адвокатами, які представляють інтереси кримських музеїв. Але тоді суд відмовив Україні у відводі судді.

Як повідомлялося, виставка «Крим. Золотий острів у Чорному морі», що представляє колекцію скіфських золотих прикрас, було сформовано в музеї Алларда Пірсона з колекцій п'яти музеїв, один із яких розташований у Києві, чотири - в Криму. Оскільки Нідерланди не визнали російської анексії Криму, що відбулася вже після відкриття виставки, виникло питання про те, кому повертати колекцію - 565 музейних предметів загальною страховою вартістю 10 млн євро.

На частину колекції, що належить кримським музеям, після окупації заявила свої права Російська Федерація. Україна, у свою чергу, заявляє, що експонати не можуть бути повернуті на окуповану територію, яка тимчасово перебуває не під українським контролем, їх треба передати безпосередньо державі Україна.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама визнав права України на колекцію і постановив передати її до Києва. У березні 2019 року почався новий виток справи - в Апеляційному суді Амстердама.

16 липня 2019 року Апеляційний суд ухвалив попереднє рішення і направив Україні та музеям Криму запит на додаткову інформацію щодо спору.

У позові кримських музеїв до голландського музею Алларда Пірсона містилася вимога повернути колекцію з Нідерландів до Криму.