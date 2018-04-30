Суд в Ірані заборонив Telegram

За даними статистики, месенджером Telegram користуються 45 млн іранців

Суд Ірану ухвалив рішення заборонити використання месенджера Telegram на території країни. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телекомпанію IRIB. «Враховуючи різноманітні скарги на додаток Telegram і виходячи з вимог безпеки, судова влада заборонила використання месенджера», - навів телеканал рішення суду. Раніше