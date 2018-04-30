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    Суд в Ірані заборонив Telegram

    За даними статистики, месенджером Telegram користуються 45 млн іранців
    Суд Ірану ухвалив рішення заборонити використання месенджера Telegram на території країни.  Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телекомпанію IRIB. «Враховуючи різноманітні скарги на додаток Telegram і виходячи з вимог безпеки, судова влада заборонила використання месенджера», - навів телеканал рішення суду. Раніше
    • Сьогодні, 19:04
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    За даними статистики, месенджером Telegram користуються 45 млн іранців

    Суд Ірану ухвалив рішення заборонити використання месенджера Telegram на території країни. 

    Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телекомпанію IRIB.

    «Враховуючи різноманітні скарги на додаток Telegram і виходячи з вимог безпеки, судова влада заборонила використання месенджера», - навів телеканал рішення суду.

    Раніше уряд Ірану поширив директиву про заборону використання держслужбовцями іноземних месенджерів, включно з Telegram. Про відмову від нього також заявив керівник і духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї. В якості заміни Telegram влада пропонує використовувати іранський месенджер Soroush.

    За даними статистики, месенджером Telegram користуються 45 млн іранців. 30 грудня 2017 року після серії антиурядових демонстрацій він був заблокований в Ірані, 13 січня блокування зняли.

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