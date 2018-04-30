Суд в Ірані заборонив Telegram
- Сьогодні, 19:04
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За даними статистики, месенджером Telegram користуються 45 млн іранців
Суд Ірану ухвалив рішення заборонити використання месенджера Telegram на території країни.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телекомпанію IRIB.
«Враховуючи різноманітні скарги на додаток Telegram і виходячи з вимог безпеки, судова влада заборонила використання месенджера», - навів телеканал рішення суду.
За даними статистики, месенджером Telegram користуються 45 млн іранців. 30 грудня 2017 року після серії антиурядових демонстрацій він був заблокований в Ірані, 13 січня блокування зняли.