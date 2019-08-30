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    Суд вчергове переніс підготовче засідання у справі Штепи

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    30 серпня засідання суду у справі Штепи перенесли у зв'язку з відсутністю двох адвокатів обвинувачуваної - Суд вчергове переніс підготовче засідання у справі Штепи
    30 серпня засідання суду у справі Штепи перенесли у зв'язку з відсутністю двох адвокатів обвинувачуваної

    Наступне засідання у справі Штепи призначено на 22 жовтня

    Орджонікідзевський райсуд Харкова 30 серпня знову не зміг продовжити підготовче засідання у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи, обвинувачуваної в сепаратизмі.

    Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Харківської області.

    «Сьогодні знову засідання не відбулося. Його перенесли у зв'язку з відсутністю двох адвокатів обвинувачуваної», - заявили у відомстві.

    Зазначається, що наступне засідання призначено на 22 жовтня.

    Нагадаємо, Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

    У прокуратурі зазначають, що ексмерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення. Вона звинувачення прокуратури відкидає.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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