Суд відклав обрання запобіжного заходу активісту Стерненку



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Сергій Стерненко перед будівлею Шевченківського районного суду міста Києва після оголошення рішення про перенесення засідання Фото: Главком

Сьогоднішнє засідання тривало близько восьми годин

Шевченківський районний суд Києва відклав засідання, на якому обирають запобіжний захід колишньому лідеру одеського осередку «Правого сектору» Сергію Стерненку.

Відповідне рішення зачитав суддя Володимир Бугіль.

Суд планують продовжити о 10:00 15 червня. Сьогоднішнє засідання тривало близько восьми годин.

12 червня у суді виступили, зокрема, народна депутатка Соломія Бобровська та нардеп Гео Лерос.

До слова, захист Сергія Стерненка у рамках засідання щодо обрання активісту запобіжного заходу тричі оголошував відвід слідчому судді Володимиру Бугілю, але той знову відмовив у задоволенні цього клопотання.

Натомість суд викликав прокурора, який відмовився підписувати підозру Стерненку.

Зазначимо, що у Києві кілька сотень осіб прийшли під Шевченківський райсуд Києва підтримати активіста Стерненка.

Ввечері Біля будівлі Шевченківського районного суду відбулися сутички між учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка та правоохоронцями. Активісти, які погодилися взяти Стерненка на поруки, вимагали пропустити їх на засідання суду.

Поліція застосувала проти активістів газові балончики, у відповідь полетіли пусті пляшки.

Напередодні Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Якщо вину буде доведено, активісту загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Слідчі ставлять під сумнів версію про самозахист Стерненка через «подальші дії» після ударів активіста.

До відома, Сергій Стерненко громадський активіст з Одеси. У 2018 році на нього тричі були скоєні збройні напади. Після перших двох епізодів Стерненко звертався до поліції з проханням надати державну охорону, але отримував відмову з формулюванням «відсутність загрози життю». Під час третього епізоду він смертельно поранив одного з нападників.