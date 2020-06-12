Депутати від «Голосу» хочуть взяти Стерненка на поруки



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До зали суду сьогодні не пускають ні журналістів, ні операторів, натомість біля суду зібралися люди на акцію підтримки активіста

Клименко: депутатський батальйон «Голос» готовий взяти на поруки

Народні депутати з фракції «Голос» хочуть взяти активіста Сергія Стерненка на поруки.

Про це у Facebook написала депутат від фракції Юлія Клименко.

«Суд над Стерненком щодо обрання запобіжного заходу. Депутатський батальйон «Голос» готовий взяти на поруки», - зазначила Клименко.

Біля суду зібралися люди на акцію підтримки активіста.





Напередодні Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Якщо вину буде доведено, активісту загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Слідчі ставлять під сумнів версію про самозахист Стерненка через «подальші дії» після ударів активіста.

В СБУ кажуть, що оскільки один із нападників на Стерненка Іван Кузнецов втік із місця події, напад на Стерненка вважається закінченим — його життю та здоров’ю вже нічого не загрожувало. Проте Стерненко побіг за Кузнецовим, наздогнав його і завдав декількох поранень, зокрема удар ножем у серце, який і призвів до смерті.

Також вони зазначають, що тіло Кузнецова знайшли майже за 100 метрів від місця першої сутички тому вважають заяви про те, що Стерненко поранив його під час самооборони неправдивими.

18 травня Сергія Стерненка запросили до СБУ ознайомитись із матеріалами справи. Активіст припустив, що ще до проведення акцій протесту у слідства «були геть інші наміри», а відсутність підозри станом на сьогодні «не гарантує її оголошення в майбутньому.

Згодом в СБУ запевнили, що Стерненку не планували вручати підозру у справі про напад на активіста у 2018 році. За інформацією спецслужби, активіста викликали «для проведення окремих слідчих та процесуальних дій».

В листопаді 2019 року СБУ встановила можливого організатора замаху на Стерненка. Дана інформація стала відома з рішення суду, однак саме ім'я передбачуваного організатора не розкрито.

До відома, Сергій Стерненко громадський активіст з Одеси. У 2018 році на нього тричі були скоєні збройні напади. Після перших двох епізодів Стерненко звертався до поліції з проханням надати державну охорону, але отримував відмову з формулюванням «відсутність загрози життю». Під час третього епізоду він смертельно поранив одного з нападників.