Суд викликав прокурора, який відмовився підписувати підозру Стерненку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд у справі Сергія Стерненка триває

Захист Стерненка заявив клопотання про виклик на судове засідання прокурора Андрія Радіонова, проти чого заперечила сторона обвинувачення

Захист Сергія Стерненка у рамках засідання щодо обрання активісту запобіжного заходу втретє оголосив відвід слідчому судді Володимиру Бугілю, але той знову відмовив у задоволенні цього клопотання.

Про це повідомляє «Укрінформ».

«Щойно у нас з’явилася підстава сумніватися у вашій неупередженості… У зв’язку з цим ми заявляємо вам відвід», - заявив адвокат Віталій Коломієць.

До цього сторони обговорювали питання про доручення або витребування різних документів у справі. Суд відмовив у задоволенні відповідного клопотання, заявивши, що це зловживання правом на відвід.

Згодом захист заявив клопотання про виклик на судове засідання прокурора Андрія Радіонова, проти чого заперечила сторона обвинувачення. Проте, суд задовольнив клопотання стосовно виклику Радіонова на засідання.

Під судом досі перебувають люди, які прийшли підтримати Стерненка.

Як повідомлялося, Андрій Радіонов, бувши старшим групи прокурорів у справі активіста Сергія Стерненка, відмовився підписувати підозру через відсутність доказів, після чого взагалі вийшов зі справи, а також поскаржився на Ірину Венедіктову - звернувся до Ради прокурорів через публічну обіцянку генерального прокурора «повідомити Стерненку про підозру у будь-якому разі».

Він вбачив у її словах «упередженість, необ'єктивність, порушення презумпції невинуватості та ознаки впливу й втручання в діяльність слідчого і прокурора».

к повідомлялося, у Києві кілька сотень осіб прийшли під Шевченківський райсуд Києва підтримати активіста Стерненка.

Ввечері Біля будівлі Шевченківського районного суду відбулися нові сутички між учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка та правоохоронцями. Активісти, які погодилися взяти Стерненка на поруки, вимагали пропустити їх на засідання суду.

Сутички виникли під час чергової спроби людей зайти до зали суду, де обирають запобіжний захід Стерненку. Поліція застосувала проти активістів газові балончики, у відповідь полетіли пусті пляшки.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили про посилення заходів безпеки. До будівлі Шевченківського суду підтяглися спецпризначенці у захисному спорядженні. Наразі ситуація стабільна, будівля суду оточена десятками правоохоронців.

Напередодні Стерненку вручили підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї. Якщо вину буде доведено, активісту загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Слідчі ставлять під сумнів версію про самозахист Стерненка через «подальші дії» після ударів активіста.

До відома, Сергій Стерненко громадський активіст з Одеси. У 2018 році на нього тричі були скоєні збройні напади. Після перших двох епізодів Стерненко звертався до поліції з проханням надати державну охорону, але отримував відмову з формулюванням «відсутність загрози життю». Під час третього епізоду він смертельно поранив одного з нападників.